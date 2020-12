Mis à jour le 12/12/2020 à 15:16

La date du délai de paiement du gratification À Noël, il se rapproche de plus en plus et les employés qui ne déposent pas cette prestation avant le 15 décembre seront condamnés à une amende par la Surintendance nationale de l’inspection du travail (Sunafil) jusqu’à la somme de 112316 soles, en plus de générer automatiquement des intérêts juridiques du travail pour non payer le montant correspondant.

PLUS D’INFORMATIONS: La gratification correspond-elle à ceux qui ont été ou sont en parfaite suspension de travail?

Comme il y a encore des travailleurs qui n’ont pas reçu leur paiement et parce que leur rémunération a varié en raison de la pandémie causée par le coronavirus, beaucoup d’entre eux se demandent en fonction de la rémunération de quel mois leur gratification sera déterminée. Nous absoutons ensuite cette requête.

AVEC QUEL MOIS DE SALAIRE LA GRATIFICATION EST-ELLE CALCULÉE?

Pour calculer le montant de la prime qu’un employé recevra, Cela doit être déterminé en fonction du salaire reçu le 30 novembre (rémunération calculable), cela a été annoncé par l’avocat du travail César Puntriano à Un homme péruvien.

En tenant compte de cela, la prime sera équivalente à une rémunération intégrale si le travailleur a travaillé tout le semestre, de juillet à décembre, et sera réduite proportionnellement de son montant si le temps de service est inférieur, et les mois et les mois doivent être pris en compte pour son calcul. jours travaillés pendant cette période.

Dans quelques semaines, la majorité des Péruviens recevront leur gratification | Photo: Le commerce

ET SI J’AI ÉTÉ REJETÉ, COMBIEN DE RÉCOMPENSE VAIS-JE RECEVOIR?

Si le travailleur a cessé pendant l’un des mois du deuxième semestre de l’année, il recevra une prime, mais elle ne sera pas complète, car pour chaque mois complet travaillé, vous recevrez 1/6 de la rémunération calculable.

Par exemple, si le salarié a cessé le 30 novembre, il aurait dû recevoir 5/6 de sa rémunération dans son règlement des avantages sociaux, mais s’il a cessé le 15 novembre seulement 4/6 pour les mois de juillet, août, septembre et octobre.

ET SI MON SALAIRE A ÉTÉ RÉDUIT?

Dans le cas où vous auriez eu une réduction de rémunération, qui aurait dû être convenue, le paiement de votre bonus variera. “Si ledit accord est entré en vigueur avant le 30 novembre, le bonus sera calculé avec le nouveau montant réduit”, a déclaré Puntriano.

Il a également précisé qu’en cas d’accord de réduction de salaire après la date en question, la prime doit être calculée avec la rémunération antérieure à la réduction.