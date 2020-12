Malgré l’augmentation du nombre de personnes infectées par le COVID-19 au Pérou et l’agglomération de personnes dans les zones commerciales, le calendrier d’immobilisation sociale dans le pays n’a pas été modifié lors de la conférence de presse que le président de la République, Francisco Sagasti, a donnée le 16 décembre.

Par conséquent, tout reste le même. Par le décret suprême 184-2020-PCM, il a été précisé qu’à compter du 1er décembre 2020 le nouveau calendrier d’immobilisation sociale obligatoire (couvre-feu) au niveau national a commencé à s’appliquer de minuit à 4 heures du matin.

À l’époque, il a été annoncé que cette mesure s’appliquerait du lundi au dimanche au niveau national pendant toute la durée de l’état d’urgence, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre.

D’autre part, dans ladite conférence, le gouvernement a annoncé que, parce que la courbe de contagion pour COVID-19[feminine se développe dans notre pays et compte tenu de la proximité des fêtes de fin d’année, la circulation des transports privés sera restreinte les 24 et 25 décembre, ainsi que les 31 décembre et 1er janvier 2021.

La municipalité métropolitaine de Lima a indiqué qu’en raison de l’augmentation du nombre de personnes à la table ronde, la capacité des participants sera réduite afin d’éviter davantage d’infections au COVID-19. (Photo: Hugo Curotto / GEC)

LA PROPOSITION DU MEDICAL COLLEGE OF PEROU

Le mardi 15 décembre, le Collège médical du Pérou (CMP) a levé une quarantaine ciblée du 22 décembre au 6 janvier pour empêcher le COVID-19 de continuer à se propager à Noël et au Nouvel An.

Le Collège de médecine du Pérou propose également un couvre-feu de 20 heures à 4 heures du matin, pour une période de deux semaines.

De son côté, le doyen du CMP, Miguel Palacios, a indiqué que compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19 dans le pays, le gouvernement doit évaluer diverses mesures telles que l’allongement des heures d’immobilisation sociale obligatoire.

«Nous croyons que le virus se déplace avec les gens, nous devons donc les immobiliser. Au Collège, il y a des positions où nous prenons des décisions collectives, il y a des comités qui proposent la fermeture totale, il y a un autre groupe qui pense que c’est une mesure excessive. Les fêtes doivent être évitées, Noël doit être célébré différemment », a déclaré Palacios en dialogue avec Canal N.

Le CMP propose de prolonger les heures de couvre-feu de 20h00 à 4h00 pour éviter l’augmentation des cas dus au COVID-19 (Photo: Capture of América Noticias)

QUI PEUT SE DÉPLACER PENDANT LE TOUCHER RESTE?

Pendant l’immobilisation sociale obligatoire, la circulation du personnel strictement nécessaire participant à la fourniture de services d’alimentation, de santé, de médecine, de services financiers et de restauration pour la livraison à domicile (livraison) est autorisée.

De même, le décret indique que les personnes qui travaillent dans les services d’eau, d’assainissement, d’électricité, de gaz, de carburants, de télécommunications, de nettoyage et de collecte des déchets solides, les services funéraires, le transport de marchandises et de marchandises, les activités connexes sont exemptées du couvre-feu. avec la reprise des activités économiques et le transport des flux.

La norme permet le déplacement des personnes qui nécessitent des soins médicaux urgents ou urgents parce que leur vie ou leur santé est gravement menacée et pour l’acquisition de médicaments.

Coronavirus au Pérou: les heures de couvre-feu seront de 00h00 à 04h00