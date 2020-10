Les salutations ont explosé sur les réseaux sociaux dès la première seconde de la journée. L’anniversaire de Diego Maradona est la nouvelle de chaque 30 octobre, bien que cette fois les Dix aient atteint ses six décennies et cela rend encore plus pertinent cette coutume de célébrer de manière spéciale les nombres se terminant par zéro et cinq. Des milliers d’images, de souvenirs, de buts, de tours olympiques, de luxe, d’émotions, de câlins, d’insultes, de définitions impossibles, de pipes et de dribbles pourraient être retenus, mais rien ne suffirait pour pouvoir mesurer ce que Diego signifie pour lui. football. Parce que Diego est le football.

Parmi tant de vénérations autour de Maradona, Il y a 19 ans, un groupe de fans a créé l’église Maradoniana à Rosario. Là, la graine a été plantée qui au fil des ans s’est répandue dans le monde entier. Et pour eux, L’anniversaire de Diego est le Noël maradonien, une célébration qui commence par une veillée de la nuit précédente (Maradoniana Christmas Eve, cette année virtuellement) pour attendre que l’horloge sonne à minuit et commencer à compter une nouvelle année dans ce calendrier imaginaire qui se prolonge avec la vie des Dix.

L’idée est née de deux amis, évidemment fans de Maradona, qui ont eu leur premier «Joyeux Noël» le 30 octobre 1998. Hernán Amez et Héctor Campomar ont commencé à répéter cette coutume jusqu’à ce qu’en 2001 ils décident de créer cet espace où l’accès est exclusif pour ceux qui adorent Diego. Ils ont établi que le livre «Je suis le Diego du peuple», la biographie publiée par les Diez, est la bible qui les guide et a même transformé les prières les plus traditionnelles de l’Église catholique avec des références à Maradona. Bien sûr, les dix commandements ne manquaient pas non plus:

1.- Le ballon n’est pas taché comme l’a dit D10S dans son hommage.

2.- Aime le football avant tout.

3.- Déclarez votre amour inconditionnel pour Diego et le bon football.

4.- Défendez le maillot de l’Argentine en respectant le peuple.

5.- Répandre les miracles de Diego dans tout l’univers.

6.- Honorez les temples où il a prêché et leurs robes sacrées.

7.- Ne pas proclamer Diego au nom d’un seul club.

8.- Prêchez les principes de l’Église maradonienne.

9.- Prenez Diego comme deuxième prénom et mettez-le sur votre fils.

10.- Ne soyez pas le chef d’un thermos et ne laissez pas la tortue vous échapper (ne vivez pas loin de la réalité et ne soyez pas inutile).

Outre la veille de Noël et Noël dédiés à Diego, l’autre date clé pour ces fans de Maradona est le 22 juin, où ils ont créé le Pâques maradonienne. Parce que? Pour se souvenir de La Mano de D10S (comme ils l’écrivent) et El Gol del Siglo, comme ils ont baptisé les deux buts des Dix contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde au Mexique 86. Certains les verront comme des fous, mais ils – ils disent qu’il y en a déjà plus de 500 000 dans le monde – ils supposent fou de Diego. Comme quand ils pratiquent l’un des rituels qui consiste à polir une balle. Le motif? “Parce que le ballon n’est pas taché.”