Comme c’est déjà une tradition, notre pays désignera un nom officiel pour l’année qui commence et cette 2021 ne pourra pas être l’exception. Bien qu’il n’ait pas encore été déterminé comment cette période sera appelée, le président de service, en l’occurrence le président Francisco SagastiCe sera qui décidera de la dénomination qui sera utilisée 365 jours et la rendra officielle par un décret suprême.

Il faut préciser que Le nom de l’année est choisi parmi toutes les propositions présentées par les ministères d’État au Président de la République, qui choisit l’option qu’ils jugent la plus appropriée pour les 12 prochains mois.

La coutume de donner un nom à l’année qui commence dans notre pays a commencé le 7 décembre 1962, lorsque le ministère de l’Éducation publique, aujourd’hui ministère de l’Éducation, a publié le décret suprême n ° 067 qui a établi que 1963 serait l ‘«Année de la L’alphabétisation dans tout le pays ».

À quoi sert le nom officiel et pourquoi est-il important?

Placez le nom officiel pendant un an dans notre pays Il sert à promouvoir et à reconnaître les problèmes qui marquent l’agenda social du Pérou. L’objectif est que l’État et / ou les institutions privées tiennent compte de ce que le Gouvernement établit pour la nouvelle année.

Bien que le nom s’adapte au contexte politique, économique et social du pays, il peut également être lié à une personne illustre ou à un événement important.

Cette dénomination est utilisée comme papier à en-tête dans les documents officiels des institutions publiques et éventuellement dans les entités privées.

Le nom de l’année est officialisé les premiers jours au moyen d’un décret suprême. (Photo: Andina)

L’UTILISATION DU NOM DE L’ANNÉE EST-ELLE OBLIGATOIRE?

Le nom officiel de l’année n’est obligatoire que dans les documents officiels dirigés ou provenant d’entités de l’État péruvien. Dans le cas de la sphère privée, son utilisation facultative.

Pendant ce temps, dans les établissements d’enseignement – écoles, instituts et universités – il est également courant d’utiliser le nom de l’année.

POURQUOI N’Y AVAIT-IL PAS DE NOM DE L’ANNÉE EN 1969, 1975 ET 1998?

Bien que la raison précise ne soit pas connue, certaines choses peuvent être supposées. Par exemple, 1969 a été l’année après le coup d’État du général de l’armée péruvienne Juan Velasco Alvarado contre Fernando Belaunde, le président du Pérou qui a justement installé la tradition de donner un nom à chaque année. Dans le tumulte de l’époque, la désignation d’un nom officiel pour 1969 n’aurait pas été une priorité.

1975 n’a pas non plus été facile pour le Pérou. C’était la dernière année au pouvoir de Velasco et une année de manifestations, y compris la grève de la police qui a fait plusieurs morts et blessés dans les rues.

Pendant ce temps, 1998 a été le théâtre du phénomène El Niño le plus violent de l’histoire du Pérou. En d’autres termes, le contexte n’aurait pas été propice au choix d’un nom de l’année.

Le président Francisco Sagasti choisira le nom de cette 2021. (Photo: Présidence)

LES NOMS OFFICIELS DES 20 DERNIÈRES ANNÉES AU PÉROU

2020: Année de l’universalisation de la santé 2019: Année de la lutte contre la corruption et l’impunité 2018: Année du dialogue et de la réconciliation nationale.2017: Année du bon service citoyen.2016: Année de la consolidation de la mer du Grau.2015: Année de la diversification productive et du renforcement de l’éducation.2014: Année de la promotion d’une industrie responsable et de l’engagement climatique.2013: Année d’investissement pour le développement rural et la sécurité alimentaire.2012: Année de l’intégration nationale et la reconnaissance de notre diversité.2011: Année du centenaire du Machu Picchu pour le monde.2010: Année de la consolidation économique et sociale du Pérou.2009: Année de l’Union nationale face à la crise extérieure.2008: Année des sommets mondiaux au Pérou.2007: Année du devoir citoyen.2006: Année de la consolidation démocratique.2005: Année des infrastructures pour l’intégration.2004: Année de l’état de droit et de la gouvernance démocratique.2003: Année des droits de la la personne na avec handicap. / Année du centenaire de Jorge Basadre Grohmann.2002: Année de la vérité et de la réconciliation nationale.2001: Année de commémoration des 450 ans de l’Université nationale de San Marcos.2000: Année de la lutte contre la violence familiale. Toutes les entités étatiques reconnaissent le nom officiel de l’année. (Photo: Jesús Saucedo / GEC)

LISTE DES NOMS OFFICIELS DE L’ANNÉE AU PÉROU, DE 1963 À 1999

1963: Année de l’alphabétisation 1964: Année de la gratuité de l’enseignement 1965: Année de l’enfant 1966: Année des vainqueurs du 2 mai 1967: Année de Santa Rosa de Lima 1968: Année des droits de l’homme 1969: Il n’y avait pas de nom 1970: Année des précurseurs de l’indépendance 1971 : Année du sesquicentenaire de l’indépendance nationale 1972: Année des recensements nationaux 1973: Année des 200 milles de la mer territoriale 1974: Année du sesquicentenaire des batailles de Junín et Ayacucho et de la convocation au Congrès de Panama 1975: Il n’y avait pas de nom 1976: Année de la production 1977: Année de l’union nationale 1978: Année d’austérité 1979: Année de nos héros de la guerre du Pacifique 1980: Année des devoirs citoyens 1981: Année du bicentenaire de la rébellion émancipatrice de Túpac Amaru et Micaela Bastidas 1982: Année des droits des handicapés 1983: Année du bicentenaire de la naissance du libérateur Simón Bolívar 1984: Sesquicentenaire de la naissance de l’amiral Miguel Grau 1985: Centenaire du sacrifice io de Daniel Alcides Carrión1986: Année du quadricentenaire de la naissance de Santa Rosa de Lima1987: Année du bicentenaire de la naissance de Don José Faustino Sánchez Carrión1988: Année de la régionalisation1989: Année du 450e anniversaire de la naissance de l’Inca Garcilaso de la Vega1990: Année de la centenaire de la mort du sage Antonio Raimondi 1991: Année d’austérité et de planification familiale 1992: Année de César Vallejo et de la rencontre de deux mondes 1993: Année de la modernisation de l’éducation 1994: Année de la modernisation de l’éducation et du sport 1995: Année des investissements productifs 1996: Année des six cent mille touristes 1997: Année de reboisement: Cent millions d’arbres 1998: Il n’y avait pas de nom 1999: Année de l’activité touristique interne