Norelia a toujours été comme ça, un gaspillage de pouvoir, depuis qu’elle a commencé à jouer au basket à Orlando, où elle a grandi après avoir déménagé avec sa famille d’Haïti. Quand il a terminé ses études secondaires, il a reçu une bourse de l’Université Tulane à la Nouvelle-Orléans, mais ils lui ont à peine donné un terrain. Il a touché le sol en neuf matchs, avec une moyenne ridicule de moins de deux minutes par match.

Il a donc choisi de retourner dans son état pour s’inscrire à Florida Gulf Coast (FGCU). Et à Fort Myers, connue à l’époque sous le nom de “Dunk City” (ville de compagnon) en raison du spectacle que l’équipe offrait, Norelia a trouvé son habitat. Son année junior a été particulièrement brillante, qui s’est terminée avec des moyennes de 17 points et 9 rebonds et avec la FGCU classée pour le tournoi universitaire final. Des vidéos de ses dunks mettant fin aux contre-attaques ont circulé à travers les États-Unis.

Les attentes étaient élevées à l’approche de sa dernière année à l’université, mais tout à coup, les choses ont commencé à mal tourner. D’abord, il s’est blessé au poignet gauche, sa bonne main et l’inactivité a tué sa joie. Quand il est revenu dans l’équipe, il l’a fait depuis le banc, avec une performance bien moindre et sans l’étincelle qui le caractérisait.

Quelques semaines plus tard, déprimé, il repart, bien qu’il revienne pour la fin de saison, avec une nouvelle participation à “March Madness”, la folie de mars que suppose le tournoi final. Leur nombre a chuté à environ neuf points et un peu moins de cinq rebonds par match.

L’exubérante Norelia est revenue au début de sa phase professionnelle, d’abord à Caen en deuxième division française, où il a joué pendant un an et demi, puis à nouveau à Oliveirense, avec qui il a remporté la Ligue portugaise et réalisé des statistiques de 16,5 points et 6,5 rebonds.

Après une longue négociation, il rejoint à l’été 2020 la Liberbank Oviedo Baloncesto. “Mon agent m’a dit que c’était une équipe intéressante et une belle opportunité, et la vérité est que jusqu’à présent, tout va bien”, pointe le joueur. Le seul mais, le covid, qui l’oblige à se confiner au sol: «Je ne sors que pour chercher de la nourriture ou pour m’entraîner.

La situation sanitaire a empêché l’inévitable écrasement entre Norelia et les stands. L’attaquant de la puissance reconnaît que «pour le moment avec les fans, je n’ai eu que l’expérience de la première journée (le match contre Breogán, le seul qui a été joué avec le public à ce jour à Oviedo), il y en avait deux cents environ, mais le L’entraîneur nous dit qu’il est généralement plein et que les gens sont très enthousiastes. Il manque à l’équipe, car nous savons qu’ils nous soutiennent à distance, mais ce n’est pas la même chose que lorsque vous pouvez les voir.

Norelia est consciente de sa force, elle demande donc une marche, des matchs rapides et des allées et venues constantes. «C’est quand les jeux les plus énergiques ont lieu, les blocs, les vols, les fautes forcées en attaque … quand le jeu est arrêté, je peux aussi contribuer, mais je ne peux pas offrir cette énergie à l’équipe. C’est mon jeu », analyse le joueur.

Une composante physique que l’équipe a beaucoup manqué l’an dernier, après le départ de Van Zegeren et son remplacement par Devin Wright, un joueur de moins grande taille et moins musclé. Cette saison, avec l’incombustible Arteaga offrant toujours ses détails techniques de qualité, la partie physique semble mieux couverte, surtout lorsque Norelia et le Congolais Hervé Kabasele coïncident sur la piste.

Après un début étonnamment bon, Liberbank a maintenant quatre défaites au cours des cinq derniers matchs, certaines à la dernière minute comme contre Palencia à Pumarín et l’improbable débâcle à Coruña, où l’équipe a gagné de sept à 53 secondes de la fin et a fini par perdre sans besoin même d’une extension.

Norelia confirme que «ce fut une défaite difficile, tout comme celle de Palencia, deux matchs avec de bonnes chances de gagner que nous n’avons pas pu clôturer. Avec le recul, nous connaissons les erreurs que nous avons commises à la dernière minute, mais nous savons aussi ce que nous avons bien fait pour arriver à ce moment du match en position de gagner. Les trente dernières secondes ont été horribles, c’est vrai, mais dans les 39 minutes précédentes, nous étions bons. Il faut apprendre à bien jouer à 40 ans. Il est plus facile de corriger des erreurs d’une minute que de 39 minutes ».

Dans tous les cas, l’intérieur exclut que le problème soit la jeunesse excessive de l’équipe, plusieurs joueurs ayant leur première expérience professionnelle. «C’est un effort collectif. Il y a eu des matchs que nous avons très bien joué et ils ont été la clé de la victoire, et personne n’a dit: «Il y a des recrues dans l’équipe, c’est pourquoi. Ici, nous sommes tous nouveaux, il ne s’agit pas de recrues ou de vétérans, mais d’environ neuf nouveaux joueurs qui n’étaient pas là la saison dernière », explique Norelia.

Bien que la compétition dans le LEB Oro reprenne aujourd’hui, la Liberbank Oviedo Baloncesto se repose ce jour-là et reprend la compétition vendredi prochain à Melilla. Norelia pense que «malgré les erreurs, nous sommes toujours en bonne position pour atteindre nos objectifs, et il y a place à amélioration. En ce moment, nous nous concentrons sur le fait d’entrer dans les cinq premiers, peu importe que nous soyons premiers ou cinquièmes ».

Les cinq premiers classés dans cette phase initiale évitent tout danger de relégation et se battront pour la promotion. À l’heure actuelle, l’OCB est cinquième du groupe A, avec quatre victoires et cinq défaites, même s’il pourrait être égalé par Tizona s’il battait Cáceres dans un match qui devait être joué aujourd’hui et qui a été reporté en raison de points positifs du côté de Cáceres. Tous les matchs sont vitaux pour l’entité asturienne, car on ne sait pas quels rivaux les accompagneront dans la deuxième phase, et les résultats sont traînés.