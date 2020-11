Un triplé de Diogo Jota et des buts de Mohamed Salah et Sadio Mané ont aidé Liverpool à battre l’Atalanta 5-0 pour prendre le contrôle de son groupe de la Ligue des champions.

Voici nos principaux points à retenir du jeu à Bergame …

Diogoals Jota

Cela fait 10 jours pour Diogo Jota.

Le joueur de 23 ans a marqué les buts de la victoire en Premier League contre Sheffield United et West Ham, tout en marquant une frappe importante lors de la victoire de la Ligue des champions contre le FC Midtjylland.

Jürgen Klopp a récompensé l’attaquant portugais avec un départ aux côtés de Sadio Mané et Mohamed Salah lors de l’attaque de Liverpool contre Atalanta ce soir.

Nous pensons que Klopp peut être légèrement satisfait de sa décision.

Les trois buts de Jota ont prouvé la capacité technique de l’ancien homme des Wolves, avec une demi-volée clinique flanquée de deux belles finitions écorchées.

Jota a commencé dans la position de “ faux neuf ” qui est habituellement occupée par Roberto Firmino, et le Brésilien commence peut-être à transpirer à cause de sa place à long terme dans l’équipe.

Diogo Jota a désormais marqué plus de buts (6) que Roberto Firmino (5) en 2020. 🙃 https://t.co/nqpdAZgLdn – Squawka Football (@Squawka) 3 novembre 2020

Firmino n’a marqué que dix buts lors de ses 45 dernières apparitions en Premier League, bien qu’il soit apprécié que son rôle dans l’équipe soit davantage orienté vers le pressage, reliant le jeu et fournissant les buts à Salah et Mané.

Cependant, la pression pourrait maintenant être exercée sur le joueur de 29 ans après que Jota ait fourni tout cela en plus d’avoir montré une touche mortelle devant le but.

Klopp a accès à un embarras de richesse.

Déclaration victoire en Italie

Jürgen Klopp est entré dans ce match après avoir perdu tous ses cinq voyages en Italie en tant qu’entraîneur, Liverpool ayant récemment été vaincu lors de visites successives à Naples.

Il y a également eu des murmures sur le fait que son équipe a manqué de fluidité et n’a pas tiré tous les cylindres jusqu’à présent en 2020/21.

Liverpool a répondu en réalisant sa meilleure performance de la saison jusqu’à présent.

5 – La victoire 5-0 de Liverpool était la plus importante jamais remportée par un club anglais face à l’opposition italienne en compétition européenne. Au revoir. #UCL pic.twitter.com/d1jP5m47yW – OptaJoe (@OptaJoe) 3 novembre 2020

Les schémas offensifs produits par les trois premiers étaient parmi les meilleurs depuis longtemps et tous les buts marqués pouvaient trouver leur résidence permanente dans le tiroir du haut.

C’est trois victoires et trois feuilles blanches des trois premiers matchs de Ligue des champions pour les vainqueurs 2019.

C’était une performance de déclaration et une victoire de déclaration, et maintenant c’est juste la petite question de Manchester City dimanche.

L’enfant va bien

La performance de Jota a rapidement attiré l’attention sur la crise que Liverpool traversait à l’approche de ce match.

Les blessures de Virgil van Dijk et Fabinho, ainsi que l’indisponibilité de Joel Matip ont obligé Klopp à jeter Nathaniel Phillips dans son dos quatre contre West Ham samedi.

L’entraîneur-chef des Reds n’a même pas pu se tourner vers Phillips à Bergame ce soir car le joueur de 23 ans n’avait pas été inscrit dans l’équipe d’origine de la Ligue des champions, ce qui signifiait que Rhys Williams, 19 ans, devait faire son premier départ en Europe. compétition d’élite.

🚫 Liverpool a commencé une campagne @ChampionsLeague avec 3⃣ draps blancs successifs pour la première fois 🚫 Rhys Williams, 19 ans, a disputé les 3 matchs # ATALIV #UCL pic.twitter.com/sotMkwZjqM – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 3 novembre 2020

Liverpool a survécu contre les Hammers sans leurs défenseurs de premier choix, mais la perspective d’Atalanta était complètement différente.

Papu Gomez, Luis Muriel et Duván Zapata se sont alignés pour les hôtes ce soir et faisaient tous partie d’une équipe qui a marqué plus de 100 buts toutes compétitions confondues en 2019/20.

Cela a eu l’étoffe d’une nuit humiliante pour Williams, mais le jeune a réussi la tâche indemne et n’a fait aucun dommage à sa réputation.

La défense de Liverpool s’attendait probablement à être plus sous pression qu’elle ne l’était finalement, mais Williams a remporté ses batailles, avait l’air calme avec le ballon et le fait qu’il ne semble pas déplacé à l’arrière est le plus grand éloge que nous puissions lui faire.

Virgile qui?