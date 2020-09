EA Sports a publié son Top 100 des notes globales des joueurs pour FIFA 21 et, comme d’habitude, les notes mises à jour ont fait des vagues parmi les joueurs et les joueurs eux-mêmes.

La principale nouvelle est que Lionel Messi a vu sa note FIFA chuter pour la première fois en quatre ans après ce qui a peut-être été sa saison la plus difficile.

Mais la superstar argentine a-t-elle conservé sa place au sommet des cotes? Et qui sont les grandes nouveautés, les grimpeurs les plus hauts et les plus gros sliders du Top 100 de cette année?

Aller à: Nouvelles entrées | Grimpeurs | Curseurs | Réactions des joueurs | Top 10

DE NOUVELLES ENTRÉES

Un total de 18 joueurs ont fait leur entrée dans le Top 100, avec Trent Alexander-Arnold, jeune joueur de l’année PFA nouvellement couronné, bénéficiant de la plus grande amélioration de ses statistiques – de 83 l’année dernière à 87 cette fois-ci.

Jadon Sancho, Erling Haaland, Serge Gnabry et le nouveau couple de Chelsea Timo Werner et Kai Havertz ont également atteint les échelons supérieurs après des saisons décisives.

En particulier, Haaland a fait un bond en avant de sa note originale FIFA 20 de 73 (qui a été augmentée à 79 lors de la mise à niveau hivernale) jusqu’à 84 dans FIFA 21.

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson (qui compte trois coéquipiers dans le Top 100, plus que tout autre club) a été propulsé dans le Top 100 avec une nouvelle note de 86. Curieusement, c’est légèrement mieux que les 85 déclassés attribués au vainqueur de la Ligue des champions Thiago Alcantara, qui a été fortement lié à un passage aux Reds tout l’été.

À 33 ans, Jamie Vardy a été inclus dans le Top 100 de la FIFA pour la première fois de sa carrière après avoir remporté le Soulier d’Or de la Premier League la saison dernière. L’attaquant de Leicester City a une nouvelle note de 86, ce qui le place à égalité avec Paul Pogba, Marco Verratti et Thomas Muller.

GRANDS CLIMBERS

Un bon départ dans la vie d’un nouveau club peut faire des merveilles pour votre classement FIFA – il suffit de demander à Bruno Fernandes. Le meneur de jeu portugais est passé de la 99e place aux sommets vertigineux de la 44e après avoir impressionné lors de sa première demi-saison à Manchester United.

La plus grande ascension du classement d’année en année a été réalisée par Ciro Immobile, qui passe de 40 échelons de la 70e à la 30e place après avoir marqué 36 buts pour la Lazio la saison dernière, remportant ainsi le Soulier d’or européen.

La montée phénoménale d’Immobile a été presque égalée par le milieu de terrain défensif de Liverpool Fabinho, qui voit son classement passer de la 82e à la 44e, soit une augmentation de 38 places.

Plusieurs autres Reds ont également connu une forte hausse dans leur classement, avec Henderson entrant dans le Top 100 pour la première fois, ainsi qu’Andrew Robertson passant de la 79e à la 43e en l’espace d’une saison, et Roberto Firmino se retrouvant également 21 places plus haut. sur la liste (passant de la 62e à la 41e).

Parmi les autres grands grimpeurs figurent le nouveau venu de Chelsea Hakim Ziyech (97e à 72e) et Joshua Kimmich, qui passe de la 56e au 19e après avoir fermement consolidé sa place dans l’équipe de conquête du Bayern Munich.

GRANDS SLIDERS

Eden Hazard a le malheur de voir l’une des plus grandes glissades en termes de classement général après que le Belge soit passé du quatrième meilleur joueur de FIFA 20 au 22e de FIFA 21. La note de l’attaquant du Real Madrid a été réduite. de 91 à 88 après une saison décevante et blessée en Espagne.

En effet, Les blancs ne vous vantez pas d’un seul joueur dans le Top 10 cette année, devant se contenter d’avoir cinq joueurs situés entre 11-20 dans le classement général – le plus élevé étant Sergio Ramos (89) à la 14e place.

Hazard n’était pas le seul joueur de renom à glisser dans le classement non plus, avec Luka Modric, Giorgio Chiellini et Antoine Griezmann tous évincés du Top 20.

Auparavant une étoile du Top 10 du classement FIFA 20, Modric, vainqueur du Ballon d’Or 2018, passe du neuvième au 29e rang, tandis qu’une réduction de deux points de 89 à 87 fait chuter Chiellini de la 14e à la 47e. en l’espace d’un an.

La descente la plus dramatique est peut-être Griezmann, qui a glissé de 18 places de la 20e à la 38e après avoir traversé une première saison médiocre à Barcelone, avec une note réduite de 89 à 87. Aie.

RÉACTIONS DU JOUEUR

Tout le monde n’était pas satisfait de ses nouvelles notes. Alors que le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk était à nouveau le défenseur le mieux noté du match, les choses ne se sont pas très bien déroulées pour Aymeric Laporte.

L’arrière central de Manchester City était ravi de voir sa nouvelle carte FIFA, seulement pour avoir le vent dans les voiles par ce qu’il ressent est une cote de rythme trop dure.

Le capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ne pouvait que exprime sa surprise d’être rétrogradé d’un point à 87 (passant de la 25e à la 36e au classement général) grâce aux emojis.

Un joueur qui refuse de légitimer les notes de joueurs de la FIFA est Romelu Lukaku. L’attaquant de l’Inter Milan a vu à travers le battage médiatique, et n’a pas mâché ses mots en faisant connaître ses pensées sur la question.

Pour mémoire, la note de 85 de Lukaku lui a permis de passer de la 86e place du classement général FIFA 20 à la 77e place cette fois-ci.

TOP 10

10. Sadio Mane (Liverpool)

Nouveau visage dans le Top 10, le rôle intégral de Mane dans la campagne historique de Liverpool, qui a remporté le titre, l’a vu passer de la 28e place des notes de la FIFA de l’année dernière grâce à une augmentation massive des statistiques.

9. Mohamed Salah (Liverpool)

Le partenaire de frappe de Mane a en fait perdu une place par rapport à son classement FIFA 20, bien que quelques-unes de ses statistiques techniques (notamment ses dribbles) aient été augmentées pour compenser.

8. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Mbappe a vu sa progression de carrière mercurielle se refléter dans un énorme bond de la 11e place du classement FIFA 20 à la huitième cette année, bien que sa note globale n’ait été augmentée que d’un point, passant de 89 à 90.

7. Virgil van Dijk (Liverpool)

Meilleur défenseur du jeu pour la deuxième année consécutive, Van Dijk a conservé sa note de 90 sur FIFA 20, bien que ses statistiques techniques aient très, très légèrement baissé.

6. Jan Oblak (Atletico Madrid)

Oblak est confortablement le meilleur gardien de but de FIFA 21 avec une note globale de 91 – la même note attribuée à l’Atletico Madrid n ° 1 l’année dernière.

Marc-Andre ter Stegen est le prochain gardien de la liste avec une note globale de 90, ce qui en fait le 11e joueur le plus fort du match, tandis que le buteur de Liverpool Alisson (également 90) est juste derrière lui en 12e.

5. Neymar (Paris Saint-Germain)

Un seul point de classement sépare désormais Neymar de son coéquipier du PSG Mbappe, l’écart se resserrant de trois points dans FIFA 20. Cela pourrait être le signe d’un changement imminent de la garde.

4. Kevin De Bruyne (Manchester City)

Tout comme l’année dernière, De Bruyne est le meilleur joueur de la Premier League en ce qui concerne EA Sports, ce qui lui permet de remporter le prix du joueur PFA de l’année cette semaine.

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Sans surprise, étant donné qu’il vient de terminer une saison de 55 buts triplés, Lewy est le meilleur attaquant hors-jeu du match. Dommage qu’il ait choisi l’année où le Ballon d’Or a été annulé pour atteindre de tels sommets.

Le tueur à gages du Bayern est passé d’un classement général de 15e (avec une note de 89) l’année dernière à être classé comme le troisième meilleur joueur de FIFA 21 (91), juste derrière les « Big Two » dans l’ordre hiérarchique.

2. Cristiano Ronaldo (Juventus)

Ronaldo doit encore une fois se contenter de la deuxième place n’ayant pas réussi à usurper son ennemi juré ces trois dernières années.

La dernière fois que Ronaldo (94) a été mieux noté que Messi (93), c’était dans FIFA 18.

1. Lionel Messi (Argentine)

Il a peut-être enduré une saison sans trophée avec le Barça qui a abouti à cette éviscération 8-2 de la Ligue des champions par le Bayern Munich et à une demande de transfert de choc qui a provoqué une forte inspiration collective dans le monde du football (suivie d’un demi-tour dramatique lorsqu’il a décidé. rester). Mais Messi peut au moins tirer une certaine consolation du fait qu’il règne toujours en maître dans l’univers de la FIFA.

Que son classement ait diminué d’un seul point depuis l’année dernière est dû à la campagne stérile de son club ou à une baisse globale de ses capacités, seul le temps le dira.

Vous pouvez consulter les notes complètes des 100 meilleurs joueurs pour FIFA 21 ici. Le jeu sortira par EA Sports sur un large éventail de plates-formes le 9 octobre.