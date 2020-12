San Martín a perdu son statut d’invaincu face à Urraca dimanche à Posada de Llanes. L’équipe de Sotrondio a concédé sa première défaite de la saison, ce qui ne l’empêche pas de rester leader du groupe B de la troisième division.

L’équipe que Chiqui de Paz entraîne est la révélation de la saison. Et la première défaite ne le détourne pas d’un objectif sur lequel le club est clair, assurant la permanence dans la catégorie. Le technicien Chiqui de Paz dirige un projet d’avenir. «Notre bon début de saison est le fruit du travail et de l’enthousiasme de toute l’équipe. Cela peut en surprendre beaucoup, mais c’est une conséquence du bon travail que fait toute l’équipe. Cependant, nous avons les pieds sur terre et nous savons que nous sommes une équipe formée dans le but de maintenir la catégorie. Le travail et les bons résultats nous ont amenés au sommet du classement, mais nous savons quelles sont les priorités », explique-t-il.

Chiqui de Paz reconnaît que «C’est une Ligue très spéciale, avec de nombreuses conditions et qui crée de nombreuses incertitudes. En raison de la situation que nous traversons, il n’est pas possible de travailler avec la normalité que nous aurions souhaité pour tout, mais nous devons nous adapter. L’important est d’avoir l’esprit tranquille et de former une équipe pour le futur, ce qui est l’objectif du club ». Pour expliquer le bon moment que traverse l’équipe, Chiqui de Paz considère que l’essentiel est «la formation. Vous jouez pendant que vous vous entraînez. Nous avons un groupe composé de jeunes joueurs, plein d’enthousiasme et cela facilite les choses ».

Le technicien considère que il y a «beaucoup d’égalité dans le groupe, et la compétition est toujours bonne. Tuilla et L’Entregu, a priori, sont des équipes supérieures les autres, et nous savons que nous devons être à notre plus haut niveau pour ne pas être en danger à la fin ».

Concernant la première défaite de l’équipe, Chiqui de Paz a indiqué que «nous savions qu’il allait arriver. Vous apprenez également des défaites Et maintenant, nous devons gérer la demande personnelle que chaque footballeur peut faire valoir car nous sommes une équipe très jeune, avec l’un des budgets les plus bas de la catégorie. Nous devons avoir l’esprit tranquille pour atteindre notre objectif ».