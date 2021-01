Léonard lâchez la bombe. Le directeur sportif du PSG a ouvert la possibilité de signer Messi par l’équipe parisienne dans un entretien avec France Football. “Notre chaise pour Messi est réservée au cas où”, dans certaines déclarations avec la couverture du magazine français et qui peuvent représenter un avant et un après dans le futur du joueur culé.

Le directeur sportif du PSG a également précisé que: “Nous sommes assis à la grande table de ceux qui suivent de près l’affaire”. «Les grands joueurs aiment Messi restera toujours sur la liste d’avenir du PSG. Mais ce n’est pas le moment d’en parler ou de rêver. Quatre mois dans le monde du football est une éternité, surtout dans la période actuelle. Il y aura du temps pour en parler », a-t-il conclu.

Et c’est que le PSG a toujours été l’un des mieux placés pour remporter la signature de Leo Messi. L’équipe parisienne est, avec City, l’équipe qui a le rein le plus économique pour faire face à une opération onéreuse et la volonté à Paris est de pouvoir rejoindre le capitaine barcelonais avec Neymar dans le Parc des Princes.

C’est plus, Neymar déjà largué la bombe après le match de Ligue des champions à Old Trafford, indiquant clairement qu’il veut jouer à nouveau avec Messi et que cela finirait probablement par se produire l’année prochaine. «Ce que je veux le plus, c’est être à nouveau avec lui sur le terrain. Il pourrait être à ma place, il n’a aucun problème. Je veux jouer avec lui et je suis sûr que l’année prochaine nous devons», A déclaré l’attaquant brésilien dans un communiqué qui a fait le tour du monde.

Maintenant, ces déclarations de Léonard ramener à Leo Messi au PSG. L’Argentin ne renouvelle toujours pas son contrat avec lui Barcelone et tout indique qu’il pourrait finir par dire «non» à l’équipe culé. La seule chose que l’Argentin a clairement exprimée dans son entretien avec Évole, c’est qu’il veut prendre sa retraite aux États-Unis. Passera-t-il par le PSG avant? A ce jour, l’équipe de France semble la mieux placée pour signer un Messi qu’il pourrait jouer ses derniers matchs à Barcelone.

Ville, PSG … ou Barcelone

Manchester City et le PSG Ils sont les grands favoris pour emmener Leo Messi qui semble être plus à l’extérieur qu’à l’intérieur Barcelone. L’équipe anglaise s’est rapprochée du joueur mais le refus de Bartomeu l’a effrayé et il semble maintenant que le PSG soit le premier favori pour prendre le relais du capitaine de Barcelone. Les derniers mots de Neymar et Leonardo ont mis l’équipe parisienne en pole par un Leo Messi qui a également jeté un petit clin d’oeil à l’équipe parisienne après avoir voté pour Neymar, Mbappe et même Keylor Navas sur la liste des meilleurs joueurs de l’année.