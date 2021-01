La sanction du racisme pour Cavani apportant toujours la queue. Il y a quelques jours, c’était Ander Herrera celui qui est sorti en défense de l’attaquant de United après avoir déclaré que “le monde va chier” et ce mardi c’est l’Association uruguayenne des footballeurs qui a cassé une lance en faveur de l’attaquant, sanctionné par la fédération anglaise avec trois matches et une amende de 100 000 £ pour avoir qualifié un ami de «noir» sur les réseaux sociaux.

La déclaration, qui a été partagée sur les réseaux sociaux par des joueurs comme Godín ou Luis Suárez, commence comme suit: «Premièrement, nous voulons dénoncer l’arbitraire de la Fédération anglaise de football. Loin de se défendre contre le racisme, ce qu’il a commis est un acte discriminatoire contre la culture et le mode de vie des Uruguayens. La sanction révèle une vision biaisée, dogmatique et ethnocentrique qui n’admet plus que la lecture que l’on veut imposer à partir de son interprétation subjective particulière et exclusive, aussi fausse soit-elle ».

«Edinson Cavani il n’a jamais commis un seul acte qui puisse être interprété comme raciste. Il a simplement utilisé une forme d’expression habituelle dans notre langue pour désigner affectueusement un être cher, un ami cher. Prétendre que la seule forme d’interprétation valable dans la vie est celle dans la tête des dirigeants de la Fédération anglaise de football est en soi un véritable acte discriminatoire, totalement répréhensible, contre la culture uruguayenne », poursuit-il.

COMMUNICATION OFFICIELLE pic.twitter.com/WzLkG6nlSf – Diego Godín (@diegogodin) 4 janvier 2021

Ils défendent la figure irréprochable de Cavani

«Nous voulons donc défendre publiquement la figure irréprochable de Edinson Cavani, et bien sûr, la culture de notre pays. Nous sommes tous contre toute forme de discrimination. Mais malheureusement, la Fédération Anglaise de Football s’exprime à travers sa sanction avec une totale ignorance et le mépris d’une vision multiculturelle du monde, respectueuse de la pluralité, se détournant de l’application unilatérale et rigide de ses règles antiracistes, dont nous soutenons le fondement, mais qui, de toute évidence, ne sont pas rationnellement applicables au cas considéré. Une personne n’a pas été condamnée, mais notre culture, notre mode de vie, a été condamnée. C’est discriminatoire et raciste », dit le communiqué publié par le Association uruguayenne des joueurs de football.

Enfin, il précise que: «Enfin, nous demandons instamment à la fédération anglaise de revoir d’urgence ses processus de prise de décision par rapport à ces questions, afin de ne plus jamais commettre une telle injustice. Sa réglementation doit déjà prendre en compte la pluralité des modes de vie et des cultures des personnes. La première règle pour lutter contre le racisme est le respect, par lesdits modes de vie et par lesdites cultures. Pour tout ce qui précède, nous demandons à la FA de procéder immédiatement à la levée de la sanction infligée Edinson Cavani, et rendez au monde votre réputation et votre honneur injustement souillés par cette décision répréhensible.