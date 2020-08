L’Université de Notre-Dame s’est distancée jeudi des commentaires de l’ancien entraîneur de football Lou Holtz lors d’une apparition à la Convention nationale républicaine de cette semaine.

Holtz a critiqué mercredi la foi catholique du candidat démocrate à la présidence Joe Biden, affirmant qu’il n’était “catholique que de nom”. Holtz, qui a également accusé Biden d’être “radicalement pro-avortement”, a conduit dans sa déclaration en mentionnant qu’il était l’ancien entraîneur de football irlandais de combat et que l’université avait une statue de lui sur le campus.

“L’une des raisons importantes pour lesquelles (le président Donald Trump) a ma confiance est que personne n’est qu’un plus grand défenseur des enfants à naître que le président Trump”, a déclaré Holtz. “Le ticket Biden-Harris est la campagne la plus radicalement pro-avortement de l’histoire. Eux et d’autres politiciens ne sont catholiques que de nom et abandonnent des vies innocentes. Le président Trump protège ces vies. Je fais confiance au président Trump. “

Biden, considéré par beaucoup comme un catholique fervent, a décrit la foi comme “le fondement de sa vie”, quelque chose sur lequel il s’est fortement appuyé après la mort de son fils, Beau, d’un cancer du cerveau en 2015.

Le président de Notre-Dame, le révérend John I. Jenkins, a rejeté jeudi les commentaires de Holtz, affirmant que “nous ne devons jamais remettre en question la sincérité de la foi d’autrui”.

Sa déclaration dans son intégralité:

«Alors que l’entraîneur Lou Holtz est un ancien entraîneur à Notre-Dame, son utilisation du nom de l’Université lors de la Convention nationale républicaine ne doit pas être considérée comme impliquant que l’Université approuve ses opinions, aucun candidat ou parti politique. De plus, nous, catholiques, devrions nous rappeler que si nous pouvons juger de la qualité morale objective des actions d’autrui, nous ne devons jamais remettre en question la sincérité de la foi d’autrui, qui est due au mystérieux travail de la grâce dans le cœur de cette personne. En cette période mouvementée, rappelons-nous que notre vocation la plus élevée est d’aimer. »

Ce n’est pas la première fois que Holtz fait des déclarations farfelues et fortement critiquées. L’ancien entraîneur de football universitaire de 33 ans – qui a entraîné Notre-Dame de 1986 à 1996 et a conduit l’équipe au championnat national de 1988 – a récemment comparé le risque de COVID-19 du football universitaire aux soldats qui ont pris d’assaut la Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, en disant: “Ils savaient là-bas allaient être des victimes. “