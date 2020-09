SOUTH BEND, Ind. – Des parkings vides d’avant-match au chant socialement éloigné de l’alma mater par la suite, c’était une affaire aussi inhabituelle à Notre-Dame samedi. Mais ça va être la vie de football partout en Amérique en 2020. Les deux choses les plus choquantes à propos de l’ouverture de la saison de Fighting Irish étaient les suivantes:

• Les logos «ACC» peints sur le terrain à chaque ligne de 25 verges.

• L’annonce en jeu que Brian Kelly et l’école ont accepté une prolongation de contrat jusqu’à la saison 2024.

Ici, nous avons eu deux choses vraiment historiques, car deux institutions académiques d’élite ont persisté à jouer – et à jouer les rôles d’usines de football – dans une conférence de basket-ball qui continue son inclinaison vers le gril.

Pat Forde / Sports Illustrés

Pour la première fois en 133 ans d’histoire du football, Notre-Dame a joué un match de football de conférence. Les Irlandais ont battu Duke 27-13, et à 1-0, ils ont le meilleur pourcentage de victoires de tous les membres de la Conférence de la côte atlantique de l’histoire. Ce mariage de raison à court terme a pris un bon départ pour les deux parties – l’indépendant dont le programme s’effondrait après des saisons annulées ailleurs, et la ligue qui a besoin de plus de dynamisme de football.

Quant à Kelly: il est désormais positionné pour être le plus ancien entraîneur de l’histoire de l’école. Si Kelly reste pendant toute la durée de son contrat qui sera de 15 saisons sous le Golden Dome – plus long que Knute Rockne (13 ans), plus long que Frank Leahy (11), plus long qu’Ara Parseghian (11), plus long que Lou Holtz (11 ).

Contrairement à pratiquement toutes les autres puissances du football, Notre-Dame n’a eu personne qui soit restée plusieurs décennies et soit devenue une institution. (Rockne se rapproche le plus, avant sa mort dans un accident d’avion en 1931.) Il s’agit d’un hachoir à viande d’un travail, et parfois il semblait que Kelly allait être un sauveur présomptif de plus consommé par les attentes de Notre-Dame.

Mais Kelly a modifié son approche, évacuant une partie de la colère de son style d’entraîneur. Le directeur sportif Jack Swarbrick l’a soutenu pendant une saison 4-8. Maintenant, ils restaient unis au niveau de la hanche – attendez, faites ces six pieds l’un de l’autre, masqués – pour ce qui pourrait être le plus long trajet irlandais de tous les temps.

“Il semble approprié qu’un entraîneur qui a été si disposé à évaluer de manière critique son approche de l’entraînement et à apporter des changements si nécessaire soit maintenant en mesure de devenir l’entraîneur le plus ancien de Notre-Dame”, a déclaré Swarbrick à Sports Illustrated samedi. «La culture qu’il a construite dans notre programme de football est une excellente réflexion sur l’université. Brian est un excellent entraîneur qui correspond très bien à Notre-Dame.

Kelly a obtenu sa prolongation avec un appel samedi, un faux botté de dégagement au deuxième quart d’un match qui allait assez mal à ce point pour Notre-Dame. Tirant de l’arrière 3-0 et heureusement que ce n’était pas pire, une équipe irlandaise qui avait accumulé un premier essai et 22 verges au total faisait face à un quatrième et huit de sa propre ligne de 21 verges.

Kelly a composé le faux, et le parieur Jay Bramlett a couru autour de l’extrémité gauche pour 14 verges. Cinq jeux plus tard, Notre Dame a marqué et a pris les devants pour de bon. Cela a pris un peu de courage.

Interrogé sur ses pensées avant la pièce, Kelly a déclaré: «J’espère que ça marche. C’était mon processus de réflexion. C’était là. Nous l’avons vu sur film. … Nous avions besoin d’un peu d’élan.

Momentum fourni, Notre-Dame a prouvé qu’elle était l’équipe supérieure d’une manière assez peu spectaculaire. L’entraîneur du duc, David Cutcliffe, a donné aux Irlandais beaucoup de regards inconnus des deux côtés du ballon, cassant le transfert de Clemson Chase Brice au quart-arrière et remplissant la surface de défenseurs. Il a fallu un certain temps à Notre-Dame pour s’adapter et affirmer son avantage de talent.

Cela ressemblait-il à une équipe capable de défier Clemson dans l’ACC? Pas vraiment. Mais c’est un match dans la saison après la saison morte la plus ridicule de l’histoire, donc juger quoi que ce soit en dehors de cela est assez inutile. Etre 1-0 dans la seule chose qui compte vraiment.

Interrogé sur le démarrage lent de son équipe, Kelly a montré une certaine nervosité: «Si (le journaliste qui a posé la question) s’attendait à ce que nous sortions comme une nouvelle voiture brillante, il a lu le mauvais bavardage sur Internet. … Nous avons dû être patients. Nous ressemblions à l’équipe que nous devrions avoir en seconde période.

Créditez Notre Dame pour avoir effectivement évoqué un avantage sur le terrain, dans une saison où cela pourrait être rare. La fréquentation annoncée était de 10 097 et le service des relations avec les médias de l’école a déclaré que 90% de la foule étaient des étudiants. (Nous aimerions tous voir les calculs sur cette équation.) L’enthousiasme des jeunes fans, combiné au groupe, a en fait rendu l’endroit plus vivant que prévu.

«J’ai été époustouflé», a déclaré Kelly. «Je m’attendais à ce que ce soit comme une mêlée intrasquad. C’était un excellent environnement. Nos gars étaient ravis dans le sens où cela ressemblait à un match de football.

Matt Cashore-USA TODAY Sports

Selon ce qui se passe avec le Big Ten – à partir de samedi, les tentatives de cette ligue pour ressusciter une saison d’automne sont plus fortes que jamais – deux équipes d’une conférence Power-5 ont une chance de participer aux éliminatoires de football universitaire à quatre équipes. Alors que la force globale favoriserait probablement la Conférence du Sud-Est, le CAC pourrait avoir un pouvoir au sommet qui lui donne plusieurs candidats dans la catégorie non-Clemson.

Notre Dame et la Caroline du Nord sont les deux équipes les mieux placées pour être deuxièmes candidats aux séries éliminatoires (bien que Louisville et Miami ne puissent être ignorés). En termes d’expérience, les Irlandais sont à l’extrémité du spectre dans plusieurs catégories clés, notamment le quart-arrière et la ligne offensive. Le tableau de profondeur que les Irlandais ont publié avant le match présente 10 des 11 débutants offensifs répertoriés comme juniors, seniors ou étudiants diplômés, et en défense, le nombre était de neuf sur 11.

Pendant des années, Notre-Dame a été critiquée pour son statut d’indépendance, malgré le fait que chaque programme échangerait des places s’il pouvait le réussir. Cette saison, l’école a dû ravaler sa grande fierté et adhérer à la ligue dont elle fait partie depuis plusieurs années dans d’autres sports. Cela pourrait inclure de jouer à un premier match de championnat de conférence, et cela pourrait inclure de jouer à Clemson deux fois. (Le match de saison régulière aura lieu le 7 novembre à South Bend, lorsque le temps pourrait profiter aux Irlandais.)

L’adhésion pourrait avoir ses privilèges. En fin de compte, il est bon que Notre Dame reconnaisse qu’elle a besoin de quelqu’un d’autre dans son univers footballistique. L’adhésion à la Ligue et la possibilité d’un entraîneur-chef de 15 ans – personne n’a vu l’une ou l’autre de ces choses arriver à South Bend.