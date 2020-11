-Depuis son arrivée à Oviedo, il n’a pas gagné par peur.

– Nous vivons des mois très turbulents. C’est une nouvelle expérience pour nous tous, qui nous emmène sur le mauvais pied. Dans la mesure du possible, nous nous protégeons d’être affectés, mais nous ne vivons pas dans une bulle. Cela nous affecte à la fois pour les aspects positifs et économiquement.

– Comment évaluez-vous la diminution du budget?

– La saison dernière, l’OCB avait un statut économique qui le plaçait en tête de la catégorie. Maintenant, nous avons une réalité différente, mais nous n’allons pas nous plaindre toute la journée. Sauf pour Arteaga, le modèle est totalement différent. Non seulement nous avons manqué d’acteurs que nous voulions renouveler, mais nous avons dû repenser les aspirations du marché. Nous nous sommes adaptés au marché à tout moment, en changeant la configuration parce que nous n’étions pas là.

– Considérez-vous le modèle comme fermé?

-Oui. Malgré tout ce qui s’est passé, c’est une équipe passionnante, avec des joueurs avec de l’ambition, l’envie de travailler, de s’impliquer dans ce projet, de débuter une carrière professionnelle. Ils nous donnent de très bons sentiments car ils s’adaptent très bien au club et à la nouvelle situation.

“Il semble que la Ligue ne vient pas juste de commencer; la clé sera de se réajuster aux changements de dernière minute”

Natxo Lezkano – Entraîneur de basketball d’Oviedo

– Vont-ils souffrir d’un manque d’expérience?

– Nous savons qu’il est très risqué de former une équipe avec autant de joueurs inexpérimentés. Dans cette Ligue, c’est très perceptible dans l’aspect tactique et dans d’autres, comme la relation avec les arbitres. LEB Oro est une Ligue pour les joueurs expérimentés et notre plus grand handicap est que nous n’en avons que deux, Óliver Arteaga et Saúl Blanco.

– Cela pourrait-il influencer la défaite contre Breogán?

-Ce jeu nous a laissé beaucoup de lumières et quelques ombres. Envoyer le tableau de bord contre Breogán en trois quarts de match est une bonne nouvelle, mais nous manquions de carburant. Certains joueurs n’étaient pas arrivés. Nous payons tout cela. Maintenant, nous sommes assez satisfaits de l’équipe, même s’il y a toujours place à l’amélioration.

– Cette rupture leur fera-t-elle du mal?

–Nous avions trouvé le rythme du jeu et nous avions de bons sentiments. Il semble que la Ligue ne finisse pas de commencer. Nous nous entraînons depuis longtemps et nous n’avons joué que trois matchs. Ce que le joueur veut, c’est jouer, en particulier les jeunes. L’essentiel cette saison sera de s’adapter aux changements de dernière minute et aux horaires qui doivent être modifiés.

“Le LEB est suffisamment important pour que le club ait un pavillon pour jouer à un niveau élevé”

Natxo Lezkano – Entraîneur de basketball d’Oviedo

– Cela vous fait-il beaucoup de mal de jouer sans public à Pumarín?

–C’est un autre des handicaps que nous avons cette année. Jouer à domicile est une motivation, à la fois pour le club et pour les joueurs, et bien sûr cela nous fait mal. Mais cela arrive aussi à d’autres clubs. Devant Breogán, les quelques personnes qui ont pu se rendre au pavillon nous ont encouragés, mais devant Melilla, avec les stands vides, la sensation était un peu étrange.

– Que pensez-vous des problèmes d’installations subis par le club?

– La LEB est une Ligue suffisamment importante et Oviedo une ville suffisamment grande pour avoir un pavillon qui remplit les conditions pour jouer à un haut niveau. Je pense que c’est une situation qui doit être réorientée. En ce qui concerne la formation, nous ne sommes pas non plus dans la situation idéale, car nous devons partager la piste avec d’autres activités à Pumarín. Et parfois, il est difficile de l’adapter à la vie d’un athlète professionnel.

– Comment vas-tu au club et en ville?

-L’OCB est un club avec une super ambiance, de bons professionnels et de très bonnes personnes. Je constate que tout le monde travaille dans un environnement positif, ce qui est essentiel pour que les choses se passent bien. Et Oviedo est une ville spectaculaire, très belle, avec des zones piétonnes, des espaces verts et une atmosphère dans la rue malgré ce qui se passe. Je l’ai beaucoup aimé avant de venir et maintenant je le découvre.