Courses Il a déjà tout prêt pour le match revanche contre Boca qui pourrait le déposer en demi-finale de la Copa Libertadores dans plus de 20 ans. L’Académie a remporté la première étape du Cilindro et se rendra à la Bombonera ce mercredi pour clôturer la série

“Tant que les joueurs savent clairement ce qu’ils doivent faire sur le terrain de jeu, l’entraîneur est calme. Je vois beaucoup de liens entre eux, avec les gens, avec nous et cela me donne la tranquillité d’esprit. Nous savons que nous allons faire face à l’un des les candidats, mais nous croyons en ces rêveurs qui nourrissent ce rêve de tous les gens du Racing à chaque jeu qu’ils jouent. Qu’ils accompagnent de la livraison, d’un plan et de surmonter l’adversité. Sebastián Beccacece l’a annoncé cet après-midi lors d’une conférence de presse.

Le DT n’a pas confirmé l’équipe bien qu’il ait pu arrêter le même 11 qu’il avait mis au match aller: “En raison d’un problème de méthodologie, je choisis généralement l’équipe le jour du match. J’ai un groupe qui me représente dans la livraison, dans le courage et dans la valeur d’équipe. Et la nôtre est une valeur d’équipe. “

Mais aussi, l’entraîneur a visé la technologie et a laissé un avertissement. “Nous savons ce que Boca et River génèrent dans les médias. Aussi comment ils ont abordé la nomination arbitrale du VAR. Nous avions les informations d’un leader qui n’allait pas être (Wilmar) Roldán et il est apparu. Ce sont des choses médiatiques. “, commença-t-il par déclarer.

Et il a conclu: “Nous nous concentrons de l’intérieur avec un groupe de footballeurs très engagés. Avec sa complexité, pour nous ce fut une année extraordinaire. Cette équipe mérite d’être mentionnée et de se démarquer pour ce qu’elle est. contre le meilleur rival de la compétition et nous allons nous rendre sur le court de Boca pour imposer notre jeu. Espérons que nous ne parlerons que du match. ” Clarito.