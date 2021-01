Le technicien de Barcelone, qui a rejeté l’année en reconnaissant que la Ligue était «très compliqué»Après avoir fait match nul contre Eibar au Camp Nou, il compte ses matchs pour la victoire en 2021. L’équipe du Barça est déjà troisième du classement après avoir battu l’Athletic par 2-3 dans le match reporté correspondant au Jour 2 de LaLiga Santander et Ronald Koeman il est optimiste pour le combat pour le titre. Pour l’instant, son équipe a 5 points de retard Real Madrid et 8 du leader, l’Atlético, bien que l’équipe de matelas ait disputé deux matchs de moins.

Si il y a quelques semaines, Koeman disait: «Le championnat est très compliqué. Dans la vie, rien n’est impossible, mais Il faut reconnaître que réduire la distance des points avec l’Atlético de Madrid; qu’il va très bien, qu’il ne s’intègre pas et marque beaucoup de buts; ça va être très compliqué »; après avoir battu le Athlétique Il a dit: «Nous allons nous battre jusqu’au dernier match. Il y a de la distance mais nous sommes sur la bonne voie». Et le Néerlandais a des raisons d’être optimiste en Ligue après ce qui a été vu à San Mamés.

“Le résultat final est un peu court car nous avons été supérieurs en plusieurs phases. Ils nous ont fait 1-0 et nous n’avions pas la coordination défensive, mais ensuite nous avons contrôlé. Je suis content du résultat et de la façon dont nous l’avons atteint. Nous méritions de gagner à cause de notre jeu et de nos opportunités », a-t-il ajouté. Ronald Koeman lors d’une conférence de presse.

Messi et Pedri ont mis Barcelone dans la lutte pour la Liga

L’entraîneur de Barcelone a également tenu à souligner les performances de Pedri et Messi: «Pedri montre malgré sa jeunesse qu’il est très mature. Le jeu de Messi et son désir ont toujours été montrés mais aujourd’hui aussi avec des buts. Il est très important».

Avec les deux joueurs à un niveau superlatif, et après le bon match de Barcelone contre l’Athletic, Koeman a insisté sur son message: «Il y a toujours une Ligue. La saison est très longue».

Marcelino García Toral, qui a fait ses débuts dans la Ligue en tant qu’entraîneur de l’Athletic aujourd’hui, a reconnu la supériorité de Barcelone mais a souligné que les hommes de Koeman ont fini par demander l’heure à San Mamés: «En général, le Barça était supérieur et méritait la victoire. Nous l’avons très bien fait. Nous avons fait 20 minutes où les joueurs ont montré de quoi ils étaient capables. Leur premier but nous a beaucoup fait mal. Barcelone a été imposée, mais l’équipe a continué et cela me laisse une bonne impression. Nous ne baissons pas les bras. Le Barça voulait la fin du match plus que nous». “J’ai une très bonne image, Je suis très content des joueurs, nous avons la capacité, il y a une atmosphère extraordinaire. Le footballeur le plus décisif du jeu a été celui de toujours », a ajouté l’Asturien.