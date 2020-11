L’un de ses objectifs est “d’améliorer la communication et de faire connaître les actions qui se font depuis la Fédération elle-même et en ce sens que les réseaux sociaux sont un aspect très important”. Il arrive également prêt à “travailler pour relancer le volleyball masculin dans les Asturies, puisque pour l’instant ils ne représentent que 10% des jetons”. Pour le mener à bien, il est conscient qu’il doit «chercher des ressources car le budget, et maintenant davantage, est très serré». Pour ce faire, entre autres, il essaiera «d’organiser des événements et de vendre du merchandising». Cependant, pour le moment, la question principale pour le nouveau responsable du volley-ball asturien est de «savoir quand on pourra revenir non seulement pour jouer mais aussi pour s’entraîner et pour pouvoir récupérer la compétition fédérée. Nous attendons également ce que la Principauté décide avec les Jeux Scolaires », ajoute-t-il.

Ruenes est lié au volleyball depuis près de trois décennies et a pris la décision de se présenter aux élections après une discussion avec des personnes proches de lui: “Nous avons vu que nous pouvions apporter de nouvelles idées et donner une idée de la façon dont ce sport est actuellement dans les Asturies.” Il n’a pas encore été officialisé qui formera le conseil d’administration, car certaines procédures bureaucratiques doivent encore être achevées devant la Direction générale des sports, mais, selon le nouveau président, «ce sera un conseil largement représentatif du volleyball asturien; il y a des gens de nombreux clubs: Grupo Covadonga, Cid-Jovellanos, La Calzada, San Ignacio, … des jeunes avec beaucoup de désir et, surtout, étroitement liés au volleyball ».

Parmi les projets de Ruenes, il faut parier sur le beach-volley, qui, dit-il, “est actuellement sous-développé dans les Asturies, le peu qui est fait est à Ribadesella”. «Je veux promouvoir un circuit senior régional et un circuit de catégorie inférieure, également régional, et essayer d’avoir autant d’épreuves que possible. Il faut que ce soit le moyen d’attirer les joueurs et de rendre ce sport visible », ajoute-t-il à cet égard. De plus, il considère qu’avec la situation actuelle, le beach-volley «est le moyen pour les gens de continuer à jouer dans un environnement sûr car il se fait à l’extérieur et les équipes sont petites puisqu’il se joue deux contre deux. ».