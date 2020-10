Pedro Aldave, représentant de Lucas Alario, n’a pas fait le tour et a clairement indiqué que l’ancien attaquant de River and Colón était à deux pas de devenir un joueur de Tottenham. Cependant, ils ont décidé de rejeter la proposition et le tuyau est resté en Bayer Leverkusen.

“Nous avons eu l’occasion de faire un prêt et il a choisi de rester … Je pense que Lucas peut être dans une équipe de premier plan aujourd’hui. Tout est très relatif, de nombreuses fois les joueurs des meilleures équipes atteignent la fin du coup de championnat », a déclaré l’agent, en dialogue avec Comment ça va.

Et dans le même esprit, il a ajouté: “Il est plus facile de faire le saut de l’Argentine à une équipe de premier plan, par contre si vous êtes déjà venu en Europe c’est plus difficile … On a eu la chance de Tottenham, qui est top, mais d’aller regarder les matchs depuis les tribunes, ça ne marche pas“.

“ETEn Allemagne, ils courent vers ceux sur le banc, le football est différent. Vous pouvez le casser un jour et vous ne jouez pas le lendemain. Lorsque vous avez une grande équipe, les joueurs tournent », a expliqué Aldave.

Enfin, il a fermé: “Alario est bon depuis longtemps, le fait est qu’il n’a pas eu l’occasion de le montrer. Maintenant, comme il marque des buts d’affilée et qu’il y a la question de l’équipe nationale, cela en montre plus … Je le vois lutter pour entrer dans l’équipe de l’équipe nationale argentine, il peut rivaliser avec n’importe qui et n’importe qui peut rivaliser avec lui. Il doit se battre pour gagner sa place. “