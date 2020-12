L’entraîneur du Barça Ronald Koeman lors d’une conférence de presse, il a analysé la victoire de Barcelone contre la Real Sociedad au Camp Nou (2-1) avec des buts de Jordi Alba et De Jong. L’entraîneur néerlandais était satisfait après avoir ajouté les trois points qui permettent aux Catalans de rejoindre la Ligue. L’équipe catalane a déjà six points de retard.

Pression sur la Royal Society

«Notre première mi-temps a été très bonne à tous points de vue. On a pressé parce que le Real est une équipe qui joue bien avec le ballon, on était très bons avec le ballon, on a volé des ballons, on a bien pressé … En seconde période on n’a pas tellement dominé le ballon mais on méritait le résultat car vu les opportunités, le jeu était à nous ».

Pedri

«L’équipe a été très bonne. Vous pouvez toujours mettre en valeur les gens individuellement, mais je pense que l’attitude de l’équipe a été très bonne quand nous n’avions pas le ballon. Nous avons fait un pas de géant avec une équipe qui sait pousser. C’est difficile contre le Real mais la première moitié a été la meilleure première moitié de tous les matchs.

Paroles d’Imanol

«C’est un compliment de son entraîneur que je ne peux pas comparer avec les années précédentes. C’est le jeu que nous voulons créer. C’est une usure énorme et le score après la première mi-temps devait être plus large, mais avec 2-1 nous savons que nous allons souffrir, nous avons défendu et nous avons fait une énorme usure pour gagner le match »

Messi

«Je pense qu’il faut parler en général. C’est l’équipe que je veux voir. Chacun a mis son attitude, tout ce qu’il a eu. Quand nous avons le ballon, nous sommes une équipe qui crée des opportunités, mais la différence a été sans le ballon. Leo s’est resserré mais aussi tous les autres »

Mingueza

«J’ai pleinement confiance en des jeunes comme Araujo, les autres joueurs. C’était un changement tactique, il avait de l’inconfort et a montré qu’on pouvait jouer avec lui. Il y a de la concurrence. Lenglet peut jouer à d’autres jeux. Aujourd’hui j’ai parié sur les deux jeunes. Je suis très content de ses performances avec le match d’aujourd’hui.

Difficile de suivre

«Je pense que c’est aussi au contraire, qu’ils avaient plus de ballon qu’en première mi-temps. C’est un résultat dans un match qui est juste, je pense que nous avons eu des occasions de marquer en seconde période. Avec deux buts de différence, c’est différent. Nous avons affronté une belle équipe qui mène, mais surtout c’était le contraire.

Cette intensité peut-elle être répétée?

«Ce sont des partis différents. Le jeu était très ouvert, il y avait deux équipes qui essayaient de dominer, de créer. Il y avait plus d’espaces pour faire la contre-attaque, avec des équipes qui viennent se défendre avec beaucoup de monde, c’est plus compliqué. Mais il faut garder cette attitude quand on n’a pas le ballon, c’était la chose la plus positive aujourd’hui.

Messi

«Nous avons un calendrier très serré. Reposez-vous, voyez que tout le monde va bien mais je pense que nous n’aurons pas de blessures ou de Pedri, Messi ou Mingueza. Ensuite, nous verrons quelle équipe nous allons avoir pour Valence »