– Il y a quatre ans, il a déjà essayé de se présenter. Qu’est-il arrivé?

– J’ai décidé un peu tard, je n’ai pas eu le temps de bien préparer la candidature et j’ai démissionné car je n’avais pas une assemblée favorable. Cette fois j’ai commencé à déménager en mai, j’en parlais avec certaines personnes et j’ai vu qu’il y avait beaucoup de gens qui voulaient changer.

– Depuis quand est-ce lié aux courses de chevaux?

-Toute la vie. A 7 ans, j’ai déjà commencé à rouler sous l’influence de mes parents. Surtout ma mère, qui est juge international. J’ai commencé à Chas, puis à El Asturcón et j’ai participé à pas mal de championnats en Espagne alors que les Asturies étaient le nec plus ultra. Nous sommes allés avec trois équipes et elles ont toutes obtenu des médailles.

«Pourquoi l’avez-vous laissé?

– Il y a huit ans, lorsque je me suis marié, j’avais deux chevaux, l’un très vieux et l’autre gravement blessé. Alors je me suis dissocié.

–Dans votre programme, vous parlez de vulgarisation de l’équitation, mais cela semble être un sport coûteux.

– Cette idée doit être démantelée. Je ne vais pas dire que tout le monde peut y accéder, mais des gens de la classe moyenne, avec des emplois normaux, au moins pour la catégorie des jeunes et des enfants. Des juvéniles, un cheval plus cher est nécessaire. Aussi, nous nous concentrons sur le saut, mais il existe d’autres disciplines, comme le raid, qui sont plus abordables.

– Des plans pour atteindre ces objectifs?

– Nous devons créer une commission pour unifier l’enseignement dans les écoles. Les enfants avec capacité doivent être aidés pour qu’ils puissent louer un cheval ou un poney. Nous voulons aussi aider les organisateurs des compétitions nationales car il faut beaucoup d’argent et maintenant il y en a très peu. Et ne les limitez pas à l’été. Nous parlerons avec les fédérations voisines pour promouvoir une Ligue du Nord. Nous pourrions utiliser une puissante ligue asturienne, avec des prix, qui rassemble à la fois ceux qui commencent à monter, les fingerlings et les enfants, ainsi que des cavaliers professionnels.

– Comment comptez-vous le financer?

– L’argent est un problème car nous ne sommes pas une fédération riche. Les subventions publiques dépendent en partie du nombre de licences et maintenant nous n’en avons que 1 200. L’objectif est d’atteindre deux mille dans les deux premières années, mais comme le prix ici est très élevé, de nombreux coureurs se fédèrent dans d’autres communautés. Dans les Asturies, une licence nationale adulte ou jeune coûte 200 euros.

– Plus de moyens de revenus?

– Vous devez vous déplacer pour obtenir des sponsors. Tout comme nous allons aller dans les écoles avec un dossier pour que les enfants s’intéressent à l’équitation, nous devons vendre notre produit aux entreprises. Par exemple, avec la Ligue du Nord et la Ligue asturienne, il y aurait environ 40 compétitions qui déplaceraient 6 000 personnes. Nous proposerons des panneaux d’affichage, des communiqués de presse, des présentations …

–Il devient président avec l’inconvénient supplémentaire de la pandémie de covid-19.

– En ce sens je suis calme. Les clubs ont tout très bien contrôlé, respectant les mesures de prévention. Nous avons également l’avantage que l’équitation est un sport qui se pratique en extérieur et individuellement.

Sauf imprévu de dernière minute, le 17 décembre prochain, Ana Palacios López sera élue présidente de la Fédération Asturienne d’Equitation. Palacios, né à Oviedo il y a 34 ans et résidant à Gijón, arrive avec un programme plein d’innovations pour donner un coup de pouce à une activité qui a moins été dans les Asturies ces dernières années. Il sait que pour y parvenir, il aura besoin d’argent et ses premiers efforts iront vers cet objectif une fois qu’il prendra ses fonctions.

