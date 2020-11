Luis Suarez Il poursuit sa mise en quarantaine particulière après avoir été testé positif au coronavirus au retour de la pause de l’équipe nationale. Attaquant de l’Atlético de Madrid était un de plus touché par l’épidémie qui a affecté l’équipe uruguayenne, dont les joueurs ont été très critiqués car ils n’avaient pas respecté toutes les mesures de sécurité contre Covid.

L’Uruguayen a assumé la responsabilité des joueurs: «Il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, nous avons fait une erreur et nous demandons pardon. Vous n’êtes pas obligé de le rendre si grand non plus, vous devez le reconnaître autant que possible. Nous prendrons en charge si la responsabilité était la nôtre », a assumé Suárez dans le programme uruguayen Punto Penal, qui a raté le match contre Barcelone.

L’une des plus grandes controverses était la photo sur laquelle on peut voir des joueurs uruguayens en train de profiter d’un barbecue sans respecter la distance sociale. Dans celui-ci, Luis Suárez est vu à côté de Lucas Torreira, un joueur de l’Atlético de Madrid qui a également été testé positif au coronavirus et est confiné. Cependant, Suárez ne considère pas que cette réunion était à l’origine de l’épidémie: «La contagion n’est pas venue de la photo, c’est clair. Nous n’avons pas eu de chance d’avoir quelqu’un infecté de Colombie. Le positif de Matías Viña a été un coup très dur pour toute l’équipe», A-t-il assuré.

Cependant, il a reconnu qu’ils auraient pu être plus prudents: «On baisse un peu la garde mais il faut être réaliste, c’est inévitable. Que cela serve à tous les jeunes et à toutes les personnes que personne n’est à l’abri. Que nous devons prendre soin de nous au-delà du contrôle quotidien ». Enfin, l’attaquant a évoqué à quel point il était heureux à Madrid: «Le vestiaire de l’Atlético Madrid présente de nombreuses similitudes avec celui de l’équipe nationale. J’apprécie un coach qui est très apprécié dans le monde entier», Conclut-il.