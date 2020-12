Esteban Ocon l’optimiste avec Renault. Le pilote français considère que l’équipe a progressé, il est donc en mesure de terminer dans une position beaucoup plus forte en 2021. Pour cela, il aura Fernando Alonso en tant que coéquipier et avec la confiance qui lui est venue de terminer deuxième du Grand Prix de Bahreïn, l’avant-dernière course de la saison.

“En général, les progrès ont été très fortset. Je suis assez content de la façon dont j’ai terminé la saison en termes de rythme et de performance et de la façon dont nous travaillons avec l’équipe », a-t-il déclaré. «C’est beaucoup plus fort qu’au début, et j’ai l’impression d’avoir gagné en performance et en confiance dans la voiture et c’est très bien. Nous allons nous assurer que nous sommes à jour avec les détails l’année prochaine et que nous sommes prêts », a déclaré le joueur de 24 ans.

“Honteux” que Renault ne soit pas troisième

Esteban Ocon Il a également regretté que Renault termine le Championnat du Monde des Constructeurs à la cinquième place derrière McLaren, troisième, et Racing Point, quatrième. “C’est un peu gênant que nous ayons manqué la troisième place chez les constructeurs le week-end dernierMais il y a beaucoup d’aspects positifs à prendre en compte cette année et des choses que nous n’avons pas parfaitement bien fait non plus », a déclaré le Français.

«Nous travaillerons pour l’année prochaine, en prenant les points positifs et en éliminant les négatifs, puis nous devrions être dans une position assez forte l’année prochaine», A conclu Esteban Ocon.

Ferrari aspire également à être troisième

Pour progresser dans le championnat du monde des constructeurs, Renault (Alpine la saison prochaine) devra non seulement battre Racing Point et McLaren; également à Ferrari, qui semble avoir le même objectif. C’est ce qu’a déclaré Mattia Binotto, chef de l’équipe italienne, interrogé sur 2021: «Honnêtement, penser aux victoires … l’avantage est très grand et je ne pense pas que nous sommes proches, vous ne savez jamais ce qui se passe dans les courses et j’espère qu’il y a une opportunité que nous pouvons profiter, mais il faut être réaliste, ils continueront d’être forts, je ne pense pas qu’ils ont tout appris car ils ont aussi fait des choses pour 2021 et il serait irréaliste de se battre pour le championnat».

«Nous nous sommes battus avec Mercedes, sauf cette année, étant deuxièmes à peu près tout le monde, alors y retourner est ce que nous devrions aspirer, tiers minimum. Pour cela nous aurons un bon moteur, il donne de bons chiffres, à la hauteur de 2019, complètement nouveau et peut-être que nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous serons à nouveau compétitifs », a-t-il ajouté.

Alonso, débutera 2021 désavantagé

Malgré l’optimisme du Français, chez Renault ils pensent que Fernando Alonso, qui sera le coéquipier d’Esteban Ocon la saison prochaine, partira avec un désavantage par rapport à ses rivaux: «Je pense qu’il faut prendre en compte le désavantage auquel il partira par rapport au reste de pilotes sur la grille, considérant que n’a pas couru en Formule 1 depuis deux ans»A remercié son PDG Marcin Budkowski.

“Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais dans le cas de Fernando, ce sera différent compte tenu de son absence prolongée“, Il ajouta.

Alonso regarde vers 2022

Avec tes pieds plus au sol que Esteban Ocon, Alonso Il a répondu comme ça quand on l’a interrogé sur ses objectifs pour 2021: «De quoi suis-je content? Je n’ai aucun objectif en termes de poste spécifique. Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y ait eu plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais je suis conscient que Ces podiums venaient des catastrophes Mercedes. Faire un podium et savourer à nouveau le champagne serait fantastique ».

L’Asturien s’est montré plus optimiste à propos de 2022, date à laquelle le changement de réglementation entrera en vigueur, qui est appelé à réduire les différences qui existent entre les équipes. “La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nos espoirs sont épinglés. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de réglementation, rêver de gagner et de se relever», A affirmé Fernando Alonso.