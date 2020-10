Après la démission tardive mais annoncée de Josep María Bartomeu et son conseil d’administration et jusqu’à la tenue des nouvelles élections, la direction par intérim de Barcelone sera en charge d’un Commission de gestion commandé par Carles Tusquets, nouveau président, qui aura pour mission principale de convoquer les élections avant les trois prochains mois selon les statuts du club.

Tusquets a comparu ce jeudi pour la première fois en tant que président par intérim et l’a dit très clairement son inquiétude face à la situation économique de BarceloneEn plus d’envoyer un message très clair à ceux qui aspirent à succéder à Bartomeu: “Nous n’admettons aucune pression de la part de qui que ce soit pour organiser les élections.”

“Nous sommes préoccupés par la situation économique”

«Je suis reconnaissant à la réunion précédente, qui se sont mis à notre disposition pour tous les événements qui ont lieu et pour comprendre la situation du club, en particulier dans le domaine économique et ce qui nous concerne».

“La pandémie affecte particulièrement le Barça”

«La pandémie affecte particulièrement Barcelone. Le Barça est l’un des clubs d’Europe qui dépend le plus du tourisme. Musée, stade, espaces VIP … Barcelone est vide d’étrangers. La situation économique n’est pas confortable».

“Merci aux travailleurs pour leurs efforts”

«Je veux remercier tous les travailleurs et athlètes de toutes les sections pour leurs efforts et leur demander d’être au courant de la situation du club, et nous y travaillerons. Merci à tous les anciens managers, ceux qui ont démissionné il y a deux jours et ceux qui sont décédés avant.

“Nous voulons des élections le plus tôt possible”

«Nous voulons appeler les élections le plus vite possible, et je souligne le mot possible. Ce que nous n’accepterons pas, c’est d’accepter la pression d’être à des moments inappropriés. Aucun des dirigeants n’a l’ambition de rejoindre un conseil d’administration, et nous voulons que le prochain conseil bénéficie du maximum de soutien possible, ce qui nécessite une participation maximale.

Avant les paroles de Tusquets, Joan Manuel Trayter a expliqué l’organigramme du club pour rassurer les partenaires après le départ de Bartomeu et de sa planche. Trayter a déclaré que les obligations de la nouvelle commission de gestion sont d’organiser les fonctions du nouveau gouvernement et de convoquer des élections pour avoir un nouveau président.