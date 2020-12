Peut-être sous-estimons-nous, je l’avoue, la capacité de l’équipe de David Gallego à neutraliser tous les arguments espagnols, au point de vulgariser les perruches qui créaient peu de danger. Nous non plus, c’est vrai. C’était un match nul sans faute. Cela n’avait rien à voir avec l’exubérance rouge et blanche de Majorque, où une égalité avec l’autre grand favori nous a laissé une certaine amertume. Le point Cornellà avait une saveur beaucoup plus sucrée. Et quand nous l’avions déjà dans notre sac, tout s’est passé pour lequel nous n’étions pas préparés. Si un défenseur central au monde était autorisé à choisir le ballon de rêve pour dégager: je dirais un ballon frontal du gardien de but rival. Si un arrière central dans le monde pouvait choisir un rival pour le conflit, il choisirait un attaquant court et dynamique, un peu joueur … loin du tank typique. Mais le football est le football et Wu Lei a battu Babin ce saut contre toute attente. Celui de Martinique avait un tel avantage que Borja n’a pas pris la peine de se retenir contre une éventuelle extension. Et c’était, messieurs, le jeu clé du jeu. C’était le point. Tout ce qui a suivi, c’est du bruit et un peu d’embarras.

Babin réclame avec colère une pénalité qui ne nous a semblé rien tant que nous n’avons pas vu le sang résultant d’une égratignure fortuite. Trop peu semble pour une punition aussi lourde. Et puis vient l’explosion, la fureur incontrôlable. Quelle honte un peu de ce personnage lors du saut précédent avec Wu Lei. Cette image, que beaucoup apprécient pour son sentiment supposé, n’est pas bonne et n’aide jamais car elle laisse des dettes impayées à un groupe avec lequel il est plus intelligent de s’entendre.

Ce à quoi nous n’étions jamais préparés était la dernière pièce. Dès le départ, les statistiques montrent que les augmentations des gardiens de but à la vente aux enchères sont plus proches de l’enfer que de la gloire. Ce qui est ridicule, si le risque est assumé par le banc, c’est de prendre un corner court. Cela ne mérite pas d’autres commentaires.

Ces quatre dernières minutes de catastrophes enchaînées n’enlèvent pas un iota de mérite à l’énorme travail des rojiblancos et à l’approche de David Gallego, qui a su faire correspondre le jeu avec des conditions de travail pires. Des choses manquaient, bien sûr, mais une équipe solide, sérieuse et bien armée a été vue. Une équipe à qui continuer de faire confiance. Pour cela, nous sommes préparés.