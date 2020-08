Jeudi 27 août 2020

L’attaquant portugais se prépare pour sa troisième saison avec la « Vecchia Signora » et pour démontrer son engagement envers le casting turinois, il a mis en ligne une vidéo avec ses meilleurs buts de la saison sur ses réseaux sociaux avec un message d’encouragement pour les fans de la Casting italien.

Après avoir quitté un an où ils n’ont réussi qu’à gagner la Serie A, éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions et perdant la finale de la Coupe d’Italie, Cristiano Ronaldo se prépare à affronter sa troisième année à la Juventus, dans l’espoir de guider enfin le casting turinois. au titre continental.

«Alors que je me prépare pour ma troisième saison en tant que bianconero, mon esprit et mon ambition sont plus élevés que jamais. Buts. Des victoires Engagement. Dévouement. Professionnalisme. De toutes mes forces et avec l’aide précieuse de mes coéquipiers et de tout le staff de la Juventus, nous travaillons à nouveau pour conquérir l’Italie, l’Europe et le monde! », A écrit le Portugais sur son compte Instagram, accompagné d’une vidéo avec ses meilleurs buts de la saison.

« Des records battus. Surmonter les obstacles. Gagnez des titres et atteignez vos objectifs personnels. Faire plus et mieux encore et encore. Aller plus haut et réussir tous les défis qui se présentent à nous », a ajouté« CR7 »pour démontrer son engagement auprès de l’équipe italienne.

«Faites de chaque année une meilleure aventure que la précédente et gagnez tout pour nos fans et followers. Pour être les porteurs de cette passion incroyable et unique qu’est la Juventus, et être à la hauteur de son histoire, en élevant notre nom, nos valeurs et nos standards aussi haut que possible », a conclu l’équipe portugaise.

Cristiano Ronaldo sera désormais sous le commandement technique d’Andrea Pirlo, qui fera ses débuts en tant qu’entraîneur, dans l’espoir de guider la «Juve» vers le titre de la Ligue des champions, qui serait le sixième personnel pour les «Portugais». Bien qu’il n’y ait pas de date confirmée, on estime que la série A reprendra ses activités le week-end du 12 septembre.