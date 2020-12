“Des objectifs immédiats?”

–Stabiliser le club de manière sportive pour rester en place au classement. Nous serons attentifs au marché des transferts en décembre et janvier car cette saison il y a plus d’options de promotion en ne dépendant pas d’un play-off. La régularité est récompensée et c’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la constitution d’une équipe compétitive.

– Satisfait de la performance jusqu’à présent?

– Les joueurs s’entraînent très bien et les résultats arrivent. Les deux premiers tirages sont dus à l’instabilité causée par le chômage depuis si longtemps. Nous méritions de gagner chaque match.

– Des plans pour faire face à la situation économique?

– Nous devrons prendre en charge les gérants d’écart car nous avons une masse salariale élevée pour un club tiers. Nous attendons également des revenus de parrainage et même des frais d’adhésion.

– Avez-vous une demande bien que vous ne puissiez pas ouvrir la Suárez Puerta?

Oui, nous avons environ 400 engrais. Il y a de nombreux supporters du club qui veulent aider de quelque manière que ce soit, même si j’espère qu’ils pourront bientôt entrer sur le terrain. Nous leur offrons également un maillot de la première équipe, qui sera le cadeau vedette pour Noël.

– Les petites entreprises réagissent-elles?

– Les petits et les grands, comme Rocasa et Procusa, avec lesquels nous sommes déjà parvenus à un accord. Nous recherchons maintenant un sponsor pour le maillot, qui pourrait être à nouveau Triocar. Il existe de nombreux entrepreneurs locaux qui nous soutiennent, mais il en faut toujours plus pour soutenir une équipe de cette catégorie et un personnel professionnel.

– Avez-vous remarqué une illusion dans la ville?

–Une nouvelle ère s’était déjà ouverte avec l’achat, mais maintenant un message d’espoir est transmis, que les employés que nous avons dans les bureaux remarquent. C’est pourquoi nous voulons envoyer un message de remerciement à la ville.

– Ont-ils renégocié la dette avec le conseil municipal?

–Maintenant que la question de la propriété du club est résolue, nous sommes appelés à parler et à parvenir à un accord.

-Présenter à vos collègues réalisateurs.

–Juan Carlos Peláez a toujours été lié au football en Espagne, bien qu’il passe beaucoup de temps en Amérique du Sud pour son entreprise. Il a une grande connaissance qui sera importante pour le club. Et Han Lei a de l’expérience dans le football professionnel en Espagne et en Chine. Il est un dirigeant de Wanda, une entreprise connue pour son soutien à la formation de jeunes footballeurs.

– Avilés peut-il bénéficier d’un soutien financier à Wanda?

-Non. Han Lei est membre du conseil d’administration d’Avilés à titre personnel. Mais il est toujours bon d’avoir des relations avec de grandes entreprises comme celle-ci.

– Une date limite pour amener Avilés au football professionnel?

– Toujours le minimum. Il y a l’exemple de Castellón, qui en trois ans est passé de la troisième, au risque de disparaître, à la deuxième division. Nous travaillons avec un horizon de dix ans. Il ne s’agit pas seulement d’une bonne gestion. Il faut aussi avoir une pincée de chance. Et Castellón est mon modèle: il a été repris par un homme d’affaires local, entouré de bonnes personnes et il y a les résultats.

– Quel rôle réserverez-vous à la carrière?

– Cela doit être le pilier de la première équipe. Nous devons revoir comment c’est et former une équipe qui fonctionne bien.