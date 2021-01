Javier Clemente Il a parlé aux microphones de Radio Marca, où il est collaborateur dans l’un de leurs programmes, de la création d’une équipe basque qui rivalisera officiellement même contre l’Espagne. “Nous voulons une équipe basque, mais ce n’est pas pour cela que nous allons arrêter de passer l’été à Marbella”, a déclaré l’entraîneur basque, ancien de l’équipe espagnole et actuel entraîneur d’Euskadi.

En septembre, OKDIARY Il a déjà avancé que le premier ministre, Pedro Sanchez, Il avait promis que l’équipe basque concourrait officiellement et internationalement. C’était l’un des prix à payer après le soutien du PNV. C’est une vieille aspiration au Pays basque et Javier Clemente, l’entraîneur basque, en a parlé sur les microphones de Radio Marca. «Nous nous considérons que nous sommes un pays non indépendant, mais nous voulons avoir notre propre équipe pour nous représenter. Nous pensons que cela devrait être comme ça et vous ne le faites pas, il n’y en a plus », a déclaré Baracaldo dans A Diario.

«Ce qui est clair, c’est que notre peuple et nos athlètes veulent une équipe nationale du Pays Basque. Si nous jouons au football avec notre équipe nationale, nous n’arrêterons pas de passer l’été à Marbella », a souligné Clemente. Une étape qui pour lui n’aurait que des conséquences sportives. «Nous n’allons pas devenir indépendants et dire ‘fuck tout’, mais nous voulons que nos coutumes prévalent comme la santé ou le football avec notre équipe nationale », a-t-il déclaré.

L’ancien footballeur et entraîneur a également assuré comment il serait un politicien. “Si j’étais lehendakari ou maire, j’arrêterais d’utiliser des acronymes ou des fêtes et j’essaierais de faire bien vivre les gens, quel que soit le parti.”

“Avec Ödegaard, Zidane est entre un rocher et un dur”

Clemente n’a pas seulement parlé de l’équipe nationale basque, mais a également passé en revue d’autres questions d’actualité dans le football. Le technicien et collaborateur de Radio Marca a parlé du transfert imminent de Martin Ödegaard à Arsenal, du favoritisme de Athlète de Madrid pour reprendre la Ligue et le salaire élevé que reçoivent les footballeurs.

«C’est un beau joueur à regarder, mais l’entraîneur peut avoir un conflit avec lui; Si vous le mettez, le vétéran se met en colère et sinon, il dit qu’il part. Zidane Il est entre un rocher et un endroit dur “, a déclaré Clemente à propos de l’attaquant norvégien du Real Madrid et de l’entraîneur des Blancs.

Bien qu’il voit clairement le favori Athlétique, Clemente considère qu’il est encore tôt pour accrocher le titre de champion de l’équipe rojiblanco. «Dire qu’Atleti est déjà champion est une affaire de journalistes. Attention, je pense que ça peut l’être, c’est une équipe très forte. Pour moi, les bonnes équipes sont celles qui, quand elles jouent mal, gagnent aussi.

Enfin, Clemente a critiqué le salaire élevé que reçoivent les joueurs de football. «Il me semble exorbitant qu’un footballeur gagne plus de 8 millions de francs. Il est malheureux que cela se produise et que plus tard les enfants doivent payer pour jouer dans les écoles de football », a-t-il conclu.