De nombreux footballeurs perdent leur condition physique immédiatement après leur retraite, certains ont même des problèmes d’équilibre alors qu’ils sont encore actifs dans le football mondial. Ce n’est pas le cas de Fernando Torres, comme il est devenu clair ce mardi, après une réapparition surprenante de l’ancien attaquant espagnol pour tous les fans de football.

Le ‘Niño’ est devenu un ambassadeur de la marque et célébré via Instagram, générant une vague de commentaires, mais pas précisément à cause de l’annonce, mais à cause des muscles qu’il a acquis depuis qu’il a raccroché les chimpanzés.

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle image de Torres est devenue virale, qui semble renforcée après sa retraite en août 2019, après une carrière exceptionnelle.

Fernando Torres a quitté le professionnalisme il y a près d’un an et demi avec le maillot du Japonais Sagan Tosu, après une défaite contre Vissel Kobe, où ses anciens coéquipiers de l’équipe espagnole, Andrés Iniesta et David Villa, sont actifs.

Le buteur du but qui a donné le titre à l’Espagne à l’Euro 2008 a mis fin à sa carrière sportive à 35 ans, 18 ans après ses débuts pour l’Atlético de Madrid, quand il a gagné le surnom qui l’a toujours accompagné. A son palmarès avec «La Roja» s’ajoute une Ligue des champions remportée avec Chelsea.

Il a également remporté deux Ligue Europa, l’une avec Chelsea et l’autre avec l’Atlético, un club avec lequel il a joué en deux étapes. Liverpool, Chelsea, l’AC Milan et Sagan Tosu étaient ses autres clubs. Que pensez-vous de ce nouveau look?

Le changement physique impressionnant des Torres “ Niño ” (Vidéo: IG @fernandotorres)

