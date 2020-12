Le scandale avec Nikita Mazepin encore la file d’attente. Le pilote de Formule 1, qui la saison prochaine devrait être le coéquipier de Mick Schumacher à Haas, a embarrassé l’équipe et le sport en général après avoir partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il semblait toucher la poitrine d’une femme. Une image regrettable pour laquelle le pilote a été contraint de s’excuser publiquement et après quoi la femme qui semble tâtonnée, Andra D’lVal, a également pris la parole.

L’influenceur a tenté de minimiser la situation en disant que la Russe n’essaierait jamais de faire quoi que ce soit pour lui faire du mal ou de l’humilier: «Nous nous faisons confiance et c’était une façon idiote de plaisanter les uns avec les autres. J’ai posté cette vidéo sur leurs histoires comme une blague à l’intérieur. Je suis vraiment désolé. Je vous donne ma parole qu’il est vraiment une bonne personne et qu’il ne ferait jamais rien pour me blesser ou m’humilier. Cependant, ces dernières heures, il a de nouveau parlé sur Instagram et son discours semble avoir varié.

Dans une conférence à travers ses “ histoires ”, Andrea D’lVal s’est donnée ce conseil: “Ne laissez plus personne vous toucher ou vous manquer de respect, et ne buvez pas trop de tequila lors d’une fête sur un yacht à Dubaï.” Et il est allé plus loin en ajoutant ce qui suit: “Protégez les filles ivres!”, laissant entendre qu’elle pourrait être ivre dans la célèbre vidéo dans laquelle Nikita Mazepin touche ses seins dans une voiture.

Le mannequin, qui est maintenant à Barcelone pour des raisons professionnelles, a changé sa façon d’en parler, ce qui a suscité beaucoup de polémique en Formule 1 malgré les excuses de Nikita Mazepin: «Je tiens à m’excuser pour mes récentes actions, à la fois en ce qui concerne mon comportement inapproprié et en ce qui concerne sa publication sur les réseaux sociaux. «Je suis désolé d’avoir causé l’offense logique et l’embarras causés à Haas F1. En tant que pilote de Formule 1, je dois exiger plus de moi-même et je suis conscient que j’ai déçu beaucoup de monde. Je promets que j’en tirerai des leçons. “