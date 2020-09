ESPN change de chanson pour “Monday Night Football”.

Les fans qui regardent la télévision pour voir les débuts de “Monday Night Football” en 2020 auront une voix familière mais inconnue pour les saluer sur ESPN, avec Hank Williams Jr. officiellement diffusé lundi soir sur ESPN.

Le changement – qui, selon ESPN, a été fait pour refléter le manque (ou le nombre limité) de fans dans les stands cette saison – a été un peu surprenant, mais ce n’est pas la première fois que le réseau fait ses adieux au chanteur de musique country. C’est le dernier d’une myriade de changements pour les offres du lundi soir d’ESPN, qui comprend également un tout nouveau stand pour trois personnes pour la saison 2020.

Voici ce que vous devez savoir sur le nouvel hymne de “Monday Night Football”.

Nouvelle chanson de football du lundi soir

Pour la saison 2020, ESPN a publié une version réenregistrée de “Rip It Up” de Little Richard, qui sera utilisée comme chanson hype d’avant-match pour “Monday Night Football”. La version remaniée du classique de 1956 comprend de nouveaux instruments et choeurs de Butcher Brown, un groupe basé en Virginie.

ESPN a déclaré que son raisonnement pour le remplacement de la chanson était de refléter l’absence de fans tapageurs dans les gradins pendant la saison de la NFL.

“La nouvelle chanson hype de pré-coup d’envoi de ‘Monday Night Football’ remplace ‘All My Rowdy Friends’ de Hank Williams Jr., alors qu’ESPN a ajusté sa production en réaction au nombre limité de fans dans les stades de la NFL pendant la pandémie COVID-19,” ESPN’s instruction lit.

Le réenregistrement remplace “All My Rowdy Friends” de Hank Williams Jr. – familièrement connu sous le nom de “Are You Ready For Some Football?” après l’une des paroles dominantes de la chanson – qui avait été utilisée par “MNF” de 1989 à 2011. Williams a été réintroduit dans le giron en 2017, avec une version remixée de la chanson utilisée de 2017 à 2019.

La pause de six ans pour la mélodie est venue après les commentaires publics de Williams Jr. qui dénigraient le président de l’époque Barack Obama et le comparaient au dictateur allemand nazi Adolf Hitler.

Le nouveau thème “MNF” a été publié plus tôt en septembre.

“Rip It Up” s’est tenu au n ° 1 pendant deux semaines sur les planches R&B après sa sortie en 1956, avec divers artistes dont Elvis Presley, Buddy Holly et Chuck Berry enregistrant également leurs versions de la chanson. Little Richard, pionnier du rock-n-roll et l’un des premiers membres du Rock-N-Roll Hall of Fame, est décédé en mai 2020.