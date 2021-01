Les dernières déclarations de Pablo Iglesias dans le programme Salvados de La Sexta, ils apportent une file d’attente. La démission du vice-président du gouvernement est même demandée pour avoir comparé les exilés de la dictature de Franco avec Carles Puigdemont, l’ancien président de la Generalitat s’est échappé en Belgique de la justice espagnole pour 1-O. Mais il a aussi laissé d’autres perles, des mots qui ne sont pas typiques d’une position de responsabilité autant que la sienne dans l’actuel gouvernement social-communiste que nous formons avec le PSOE.

La critique est venue de tous les côtés, et l’une des zascas a été Luis Figo, cela continue sans s’accroupir. L’ancien footballeur portugais du Real Madrid est souvent attaqué et vilipendé sur les réseaux sociaux par la gauche la plus radicale parce qu’il attaque contreà Pablo Iglesias, Pedro Sánchez et son entourage, mais le Portugais est toujours là au pied du canyon. Le dernier en date est un tweet applaudi contre le vice-président du gouvernement qui approche les 3 500 RT dans lequel il reproche ces propos d’Iglesias à propos de Puigdemont et contre les hommes d’affaires espagnols: “Maintenant, vous ne réussissez qu’à tromper de très stupides imbéciles!”

Pourquoi considérez-vous le roi Juan Carlos comme “un fugitif” et Puigdemont “un exilé”? #SavedPablo pic.twitter.com/yRQwqI5txD – Enregistré (@salvadostv) 17 janvier 2021

Figo ne se tait pas. Il sait qu’il est au centre de la cible de la gauche sur les réseaux sociaux, mais il continue de dénoncer les astuces de l’exécutif et ses décisions désastreuses tant par rapport à la pandémie que par rapport aux enjeux plus généraux de notre pays. Sans aller plus loin, il a accusé il y a quelques jours le gouvernement d’avoir de nouveau menti sur la TVA sur l’électricité.

De l’exécutif, ils avancent comme excuse que Bruxelles ne permet pas de baisser ces impôts: “Ce ne serait pas conforme à ce qui est marqué par l’Europe”. Cependant, l’Europe ne pouvait pas opposer son veto à cette augmentation car elle n’a qu’un “comité consultatif”, et c’est pourquoi Luis Figo a critiqué Sánchez et sa famille avec ironie: “Soyez assuré que dans peu de temps il y aura une correction.”