Fernando Simon continuez à vous ridiculiser. Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé poursuit ses prophéties qui ne se sont pas réalisées par la suite, comme ce qui s’est passé ces jours-ci avec son explication sur la Souche britannique de coronavirus. Simón a déclaré la semaine dernière qu’elle aurait “un impact marginal” en Espagne, et dit maintenant que “ce pourrait être une souche dominante en Espagne d’ici la mi-mars”. Il continue de recevoir diverses critiques et reproches, et l’un de ceux qui l’ont de nouveau inculpé a été Alfonso Reyes.

L’ancien basketteur et aujourd’hui président de l’Association des joueurs de basket-ball professionnels (ABP) a été particulièrement vif contre Simón pour ses décisions désastreuses, ses incongruités habituelles et ses désordres. Par exemple, le jour où l’Espagne a établi le record des infections, elle a déclaré que “nous sommes à l’inflexion de la courbe”, en plus de criminaliser les bars même si la santé ne parvient à les relier qu’à 2,4% de germes. Ses propos à ce sujet ont fait la queue après avoir dit que “personne ne va dans un bar pour s’asseoir seul dans un coin”, auquel Alfonso Reyes Il a répondu avec une nouvelle zasca: «Il n’y a rien de mieux que de prendre un café frais ou une bière seul avec une brochette de tortilla ou autre et un bon livre ou journal dans le coin d’un bar. S’il n’en donne pas, même par hasard.

De plus, l’ancien joueur du Real Madrid jette une fléchette sur les fans de Fernando Simón, ceux qui ont fait des t-shirts ou même tatoué leur visage: Une bonne blague s’il n’y avait pas de vies en jeu. Félicitations au tatoué. Reyes, qui a souffert du coronavirus et a passé un très mauvais moment, passant du temps à l’hôpital, ne comprend pas bon nombre des décisions et mesures du gouvernement liées à la pandémie.

Sans aller plus loin, il y a quelques jours s’est plaint du plan de vaccination, celui qui est vraiment le seul espoir aujourd’hui pour faire face à la pandémie de Covid-19, avec une troisième vague très dure dans notre pays: «Que doit-il se passer d’autre pour que vous soyez vacciné sans repos? Qui pilote le navire? Le sentiment que nous allons droit à l’iceberg.