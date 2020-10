Virgil Van Dijk, le défenseur vedette de Liverpool et pour beaucoup le meilleur au monde à son poste, a entamé le long chemin de sa guérison de la blessure aux ligaments qu’il a subie le 17 octobre, lors du derby contre Everton.

Le club a rapporté que “l’opération prévue du défenseur de Liverpool a été réalisée à Londres et menée avec succès” sur leurs réseaux sociaux.

“Il va maintenant se concentrer immédiatement sur le début de sa rééducation avec le soutien du département médical des Reds”, a ajouté Liverpool.

Combien de temps est-ce que cela prendra? Il n’y a aucune certitude. Les champions de la Premier League n’auront probablement pas l’une de leurs stars pour le reste de la saison, mais tout dépendra de la façon dont vous répondez à la chirurgie et au traitement ultérieur. Son rêve est d’être pour la définition de la saison, à la mi-2021.

. @ VirgilvDijk a subi une intervention chirurgicale réussie sur la blessure ligamentaire du genou qu’il a subie plus tôt ce mois-ci. Il va désormais se concentrer sur le début de sa rééducation avec le soutien de notre service médical 💪 – Liverpool FC (@LFC) 30 octobre 2020

C’est un revers de plus pour l’entraîneur Jürgen Klopp, qui a confirmé ce vendredi que Fabinho, le remplaçant de Van Dijk, ne serait pas non plus disponible pour cause de blessure.

Fabinho s’est blessé lors de la victoire en Ligue des champions à Midtjylland (2-0).

Le Brésilien a subi une gêne aux ischio-jambiers qui le contraindra à improviser, encore plus, en Premier League, puisque Matip est également à l’infirmerie.