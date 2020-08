Une bataille grave ouverte entre deux des plus grands représentants de la cohérence et de la solidité sur le circuit qui s’est terminé par un marathon et un match angoissant. Le tennis est de retour pour des nuits comme celle-ci et tant Novak Djokovic Comment Roberto Bautista ils ont honoré ce sport par leur dévouement, leur attitude et leur bon jeu. Dans un duel plein d’alternatives, de va-et-vient de l’un et de l’autre, et les deux s’accrochent à tout espoir, le Serbe a fini par gagner 4-6 6-4 7-6 (0) et est finaliste du ATP Masters 1000 Cincinnati 2020, prolongeant sa séquence sans défaite.

Les attentes du match ont été satisfaites dès le début de la première manche, avec des rallyes longs et dynamiques dans lesquels Roberto a tenté de prendre l’initiative de sa droite et n’a pas renoncé à rechercher des changements de direction constants. Habituellement, le grand défaut dans les rencontres des Espagnols contre Djokovic est l’échange du revers au revers, mais c’est là qu’une certaine faiblesse a été constatée chez le Serbe à cette occasion, sans la force habituelle de son meilleur tir. Je cherchais des feuilles avec récidive et la plupart d’entre elles au mauvais moment pour essayer de raccourcir les points car je ne voyais pas de trous en arrière-plan. L’Espagnol a fait une pause dans le troisième match et n’a pas été démoralisé quand il a vu que son rival l’avait équilibré, mais il a de nouveau cassé au septième et a fermé solidement.

L’inconfort au cou de Novak était palpable et il a demandé une visite médicale au milieu de la seconde partielle, qui a semblé éclaircir son esprit. Il a commencé à tirer avec plus de puissance et de profondeur, à jouer de manière plus ordonnée et à monter sur la piste, où il pouvait clore le point avec beaucoup plus de garanties qu’auparavant. Bautista n’a pas abandonné la bataille même lorsque le tableau de bord était un 1-4 inquiétant et casser la balle en faveur du Serbe.

Il a poussé ce match vers l’avant et équilibré le score, laissant Djokovic très touché après des échanges spectaculaires. Cependant, alors que tout semblait en sa faveur, Novak a retiré des actifs incorporels pour gagner le neuvième match et tout a complètement changé. Ils ont décidé de couvrir la piste Louis Armstrong en raison des prévisions de pluie, et le changement n’a pas du tout profité à un Bautista qui était très confus à son tour pour servir, blasé par le fait qu’un tournoi extérieur sans terrain couvert disponible, profite du contexte actuel et le toit rétractable sert de mesure préventive.

L’influence de cela était plus au niveau mental que le tennis, et dans ce premier moment qu’au cours de troisième set. Quelque chose a changé dans le match, Djokovic étant beaucoup plus proche de son meilleur niveau, augmentant l’intensité et dictant continuellement les points. Bautista a refusé d’être débordé et il y a eu un combat jusqu’au bout, mais un sixième match incommensurable du Serbe et un septième dans lequel il a surmonté une balle cassante et ouvert une brèche, ont semblé le condamner. C’est là que vous avez vu de quoi est fait ce joueur et comment Novak avait une faille dans son esprit et dans son jeu qui n’est généralement pas vue.

Avec 5-2 et avec des options sérieuses pour clôturer le match, quelques erreurs à la fin des Balkans ont restauré la confiance de Bautista, un concurrent impressionnant et vorace. Il a rejoint le jeu prêt à se faufiler à cause de cette faiblesse qui se manifestait de manière subtile mais pleine d’espoir de l’autre côté du terrain. Il est revenu à jouer plus profondément et à épuiser un Djokovic fatigué avec une constance surhumaine et une excellente sélection de coups.

Quatre matchs consécutifs, servent à gagner la partie et la réaction du chacal. Le jeu est allé à un tie-break où les rayures de l’un des meilleurs de l’histoire sont sorties avec force et se sont clôturées avec une force imprévisible quelques minutes auparavant, alors qu’il était au bord du gouffre. Novak Djokovic est un finaliste de ATP Masters 1000 Cincinnat 2020 et tu verras les visages avec Milos Raonic. L’émission se poursuivra après une rencontre qui pourrait être un tournant cette saison.