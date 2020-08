Novak Djokovic disputera l’US Open 2020 pour remporter son 18e Chelem et se rapprocher encore plus du record, qui est à deux Majeurs de lui: ceux qui le séparent du 20 Chelem de Roger Federer, avec Rafael Nadal au milieu, avec ses 19 titres.

Une victoire permettrait à Nole d’ajouter une autre étape importante à son chemin, mais la route n’est pas si simple.

Après une première semaine théoriquement facile, avec Dzumhur au premier tour, une entre Bublik et Edmund au deuxième tour (tous deux insidieux) et un hypothétique troisième tour contre Struff, Nole pourrait rencontrer John Isner au deuxième tour, dont les caractéristiques du bombardier pourraient inquiéter lui à ce sujet.

surface. En quart de finale, le numéro 1 mondial pourrait affronter Denis Shapovalov, qui semble être le favori dans une zone de tirage au sort dont la tête de série est David Goffin mais qui comprend, entre autres, Opelka et Krajinovic, en pleine forme cette semaine.

L’hypothétique demi-finale de Djokovic devrait être avec Stefanos Tsitsipas, dans la partie la plus confortable du tirage au moins jusqu’aux quarts de finale (Borna Coric, qui pourrait croiser au troisième tour, semble être la seule capable de pouvoir l’inquiéter) , là où le Grec devrait trouver Zverev.

Ici, l’utilisation du conditionnel est encore plus importante, étant donné les conditions certainement pas optimales affichées par l’Allemand pendant la semaine du Wtesrn et du Southern Open; Sascha, cependant, comme Stefanos, semble avoir une route assez douce, même si le premier tour contre le convalescent Kevin Anderson pourrait réserver quelques surprises.

La moitié inférieure: Dominic Thiem, Daniil Medvedev et Andy Murray

Dans la moitié inférieure, la tête de série 2, Dominic Thiem, devrait avoir du mal jusqu’au troisième tour, où le finaliste de l’Open d’Australie risque de se retrouver face au champion 2014 Marin Cilic.

Le quatrième tour hypothétique de Thiem est contre Felix Auger-Aliassime, tandis que l’adversaire du quart de finale de l’Autrichien sortira de l’une des zones les plus intéressantes du tableau principal, y compris des joueurs tels que Karen Khachanov, Jannik Sinner, Roberto Bautista, Alex De Minaur et Milos Raonic.

En demi-finale, en théorie, Thiem retrouverait le finaliste sortant Daniil Medvedev: le Russe pourrait marcher dès la première semaine, avant l’hypothétique huitième avec Grigor Dimitrov.

Matteo Berrettini numéro 6 du classement, affrontera le Japonais Soeda, avant un deuxième tour contre un entre Humbert et Sugita.

La première semaine de Matteo se terminerait par celle de Ruud, Bedene, McDonald ou Ruusuvuori, tandis que l’adversaire au deuxième tour devrait être le même Andrey Rublev que Berrettini a déjà affronté et battu il y a un an ici à New York.

Attention à Andy Murray: l’Écossais revient en forme et pourrait être l’otsider le plus insidieux pour tous les concurrents de la moitié inférieure. Novak Djokovic est le favori naturel pour la victoire finale: c’est lui qui, plus que les autres, aura plus de chances de remporter la 140e édition de l’US Open: à l’Open de l’Ouest et du Sud, Nole a montré un excellent niveau de jeu et une grande forme physique.

Les autres rivaux partiront jouer pour cela: Thiem, Medvedev, Zverev et Tsitsipas auront leurs chances. Peut-être que l’un d’entre eux triomphera enfin à New York. Les outsiders Andy Murray et Milos Raonic, en pleine forme ces jours-ci à New York.

Hors Rafael Nadal, Roger Federer, Gael Monfils, Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Jarry. US Open – Pourcentages en simple messieurs Vainqueur: Novak Djokovic 50%, Dominic Thiem 15%, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas 10%, Alexancer Zverev 10%

Étrangers: Andy Murray et Milos Raonic