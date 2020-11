Le Cmaîtres opa vise à être l’un des tournois les plus réguliers de ces derniers temps, et Novak Djokovic Il postule également pour le titre à Londres. Après les débuts triomphants de Nadal contre Rublev, Nole a répondu par une nette victoire contre la théorique Cendrillon du groupe Tokyo 1970, Diego Schwartzman, qui s’est imposé en deux sets et fait preuve d’une supériorité manifeste qui implique un grand état de forme pour devenir enseignant.

Le premier match du tournoi dans le groupe de Tokyo 1970 a vu une confrontation entre le grand favori pour le titre et la Cendrillon du tournoi. Schwartzman avait pratiquement besoin d’un miracle pour battre Djokovic, cinq fois maître, sur un court qui constitue le principal obstacle au déploiement de son meilleur tennis. Djokovic, cependant, et avec une polyvalence comme le drapeau, a justifié d’être favori sur une scène où il a remporté plusieurs titres tout au long de sa carrière.

Schwartzman Il a commencé à frapper contre toute attente, avec une première pause de courte durée due à la réaction de Djokovic. Peque est un joueur fragile au service et sur une surface où les opportunités de pause sont rares, ne pas maintenir l’avantage coûterait cher. La résistance argentine a duré deux autres matchs mais à la huitième et à la deuxième chance, Nole allait faire une pause pour fermer le premier set lors du match suivant.

La moitié du travail était faite et Djokovic a profité de l’élan positif pour commencer avec une nouvelle pause qui allait condamner le match. Schwartzman n’a eu aucune option pour rivaliser avec un Nole déjà adapté au tapis 02 Arena et qu’avec une nouvelle pause, il a marché fermement pour sceller le triomphe à ses débuts au Masters.