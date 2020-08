Les divisions du tennis masculin se sont élargies samedi avec la présentation officielle de l’Association des joueurs de tennis professionnels, un groupe de joueurs qui se sépare de l’Association des professionnels du tennis.

Le joueur canadien Vasek Pospisil a tweeté une photo de membres de la PTPA debout sur un terrain de Flushing Meadows à New York, site de l’US Open 2020, qui devrait débuter lundi.

Après la réunion fructueuse d’aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer le début de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA). La première association de joueurs de tennis depuis 1972. #PTPA pic.twitter.com/070TRKZ4xG – Vasek Pospisil (@VasekPospisil) 29 août 2020

Pospisil et le n ° 1 mondial de l’ATP, Novak Djokovic, mènent l’effort du PTPA en tant que coprésidents. Djokovic a démissionné de son poste de président du Conseil des joueurs de l’ATP et Pospisil a démissionné de son poste de représentant de l’ATP pour les joueurs classés 51-100.

Pospisil dit qu’il souhaite que les joueurs aient plus d’influence sur la prise de décision de l’ATP Tour.

“Il est devenu clair qu’en tant que membre du conseil des joueurs au sein de la structure actuelle de l’ATP, il est très difficile, voire impossible, d’avoir un impact significatif sur les décisions majeures prises par notre tournée”, a déclaré vendredi Pospisil en annonçant son démission.

Après avoir été repoussé à son annonce de samedi, Pospisil a tweeté que la division n’était pas l’objectif de la PTPA.

L’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) n’est pas apparue comme étant combative, pour perturber ou pour causer des problèmes à l’intérieur ou à l’extérieur de la tournée de tennis. Simplement pour unifier les joueurs, faire entendre nos voix et avoir un impact sur les décisions prises qui affectent nos vies et nos moyens de subsistance – Vasek Pospisil (@VasekPospisil) 30 août 2020

Alors que Djokovic ajoute du poids au nouveau groupe, il n’a pas été en mesure de faire venir ses collègues superstars Rafael Nadal et Roger Federer. Ils ont déclaré samedi que ce n’était pas le moment d’un mouvement qui pourrait créer des divisions dans le tennis.

“Le monde vit une situation difficile et compliquée”, a écrit Nadal sur Twitter. “Personnellement, je crois que ce sont des moments pour être calmes et travailler tous ensemble dans la même direction. Il est temps pour l’unité, pas pour la séparation.”

“Ce sont des moments où de grandes choses peuvent être accomplies tant que le monde du tennis est uni.”

Federer a accepté, écrivant: “Ce sont des temps incertains et difficiles, mais je crois qu’il est essentiel pour nous de rester unis en tant que joueurs et en tant que sport, pour ouvrir la meilleure voie.”

Nadal et Federer sont assis à l’US Open de cette année. Federer se remet d’une opération au genou et Nadal est préoccupé par les voyages internationaux pendant la pandémie de coronavirus.

Andy Murray, l’autre membre du «Big Four» du tennis masculin, a besoin d’en voir plus avant de s’engager dans le PTPA.

“Je ne suis pas totalement contre un syndicat de joueurs, ou une association de joueurs, mais pour le moment, il y a deux ou trois choses”, a-t-il déclaré au Guardian. «Premièrement, je pense que la direction actuelle devrait avoir un peu de temps pour mettre en œuvre sa vision. Que cela fonctionne ou non, cela m’influencerait à l’avenir sur la voie à suivre.

“De plus, le fait que les femmes ne font pas partie de [the new plans]. Je pense que cela enverrait un message beaucoup plus puissant, si la WTA était également à bord. Ce n’est pas le cas actuellement. Si ces choses changeaient à l’avenir, c’est quelque chose que je considérerais certainement. “

Djokovic a formé en juin dernier un circuit indépendant, l’Adria Tour, en Croatie alors que le tennis était en pause à cause du COVID-19. La tournée des matchs de charité avec des foules présentes s’est terminée brusquement lorsque Grigor Dimitrov a été testé positif au virus. Borna Coric et Viktor Troick ont ​​également été testés positifs plus tard, tout comme Djokovic et sa femme. Djokovic a déclaré que ses détracteurs se livraient à quelque chose qui ressemblait à une “chasse aux sorcières”.

