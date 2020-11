Ne le manquez pas. Uruguay Oui Brésil LIVE et LIVE: vérifiez les horaires et les chaînes du match ONLINE TV LIVE par date 4 du Qualification Qatar 2022 qui se jouera ce mardi 17 novembre au stade Centenario de Montevideo. Le match est prévu pour 8 heures du soir (heure locale) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine via les signaux Movistar Deportes, VTV et GolTV.

Lors du match précédent, Matías Viña a été testé positif au COVID-19 lors d’un test effectué à son arrivée en Uruguay et sera absent pour le prochain match de l’équipe nationale contre l’équipe brésilienne.

La Fédération uruguayenne de football a rapporté dimanche dans un communiqué que Matías Viña avait été soumis à un test COVID-19 et qu ‘”il a été positif, alors que tous les autres tests de l’équipe sont négatifs”.

Uruguay vs. Brésil: horaires et chaînes du match de qualification Qatar 2022

Uruguay | 20:00 | VTV

Colombie | 18h00 | Escargot TV

Venezuela | 19:00 | TLT, Meridian TV

Chili | 20:00 | Chilevisión, CDF

Pérou | 18h00 | Movistar Sports

Argentine | 20:00 | Télévision publique, TyC Sports

Bolivie | 19:00 | Tigo Sports

L’Uruguay vient de battre la Colombie au 3e tour de qualification. (Photo: équipe nationale d’Uruguay)

Les footballeurs uruguayens qui ont commencé la victoire 3-0 contre la Colombie ont fait des exercices de régénération dans le gymnase et sur le terrain, tandis que ceux qui ont sauté du banc en seconde période et les remplaçants ont fait un travail plus intense avec l’entraîneur physique.

La nuit, comme on pouvait le voir sur le compte Twitter du milieu de terrain Lucas Torreira, les joueurs se sont rassemblés près du feu pour boire du maté et écouter de la musique.

Le Brésil, pour sa part, a également profité de samedi pour faire des exercices de récupération, après avoir battu le Venezuela 1-0 à domicile.

Comme Tabárez, l’entraîneur de Verdeamarelha, Adenor Leonardo Bacchi, «Tite», a toute son équipe à sa disposition, même s’il n’a pas encore donné d’indices sur qui seront les onze partants.

C’est sans aucun doute une bonne nouvelle pour les deux, car les deux équipes ont perdu plusieurs de leurs partants habituels avant le double en raison de circonstances différentes.

Après un entraînement pendant le week-end à Sao Paulo, le Brésil se rendra à Montevideo lundi pour le match contre l’Uruguay.

Mardi à 20h00 heure locale (23h00 GMT), les deux équipes se retrouveront au stade Centenario, où les visiteurs n’ont pas perdu depuis juillet 2001 et où ils tenteront de poursuivre leur étape parfaite dans les qualifications.

Jusqu’à présent, ceux menés par «Tite» ont remporté les trois matches qu’ils ont disputés et défilent en tant que leaders en solo de la table.

L’Uruguay, quant à lui, ajoute deux victoires et une défaite et occupe la quatrième position du classement derrière son prochain rival, l’Argentine et l’Équateur.

