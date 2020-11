Le capitaine des Wolves, Conor Coady, a raté son premier match de championnat en trois ans lundi, malgré un test négatif pour COVID-19 après être entré en contact avec une personne qui a été testée positive pendant la trêve internationale.

Coady a pu regarder depuis les tribunes alors que les Wolves se battaient pour un match nul 1-1, grâce à l’égalisation du remplaçant Pedro Neto après le premier but de Theo Walcott à Southampton depuis son retour.

Romain Saïss a également raté l’affrontement après avoir lui-même été testé positif.

À la suite du tirage au sort, Nuno a critiqué les protocoles de la Premier League pour l’avoir laissé sans son défenseur central vedette pour Monday Night Football.

“Conor commencera la prochaine séance d’entraînement avec nous”, a déclaré Nuno après le match.

«Je ne sais pas combien de jours d’isolement Saïss a encore, mais c’est trop de temps. Conor a passé tant de jours en isolement [even though] lors des deux tests qu’il a passés, il était négatif et il a déjà eu le virus [in March].

«Les protocoles rendent la tâche très difficile pour toutes les équipes. Heureusement, les pauses internationales se sont arrêtées jusqu’en mars et cela permettra aux équipes de mieux se préparer. “

Après avoir remporté le précieux point, les Wolves se retrouvent à la neuvième place du tableau de Premier League avec 14 points.