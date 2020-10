Les Wolverhampton Wanderers se retrouvent actuellement au milieu de la table de la Premier League avec 10 points en six matches et cherchent à développer leur jeu.

Avant le match contre Crystal Palace le 30 octobre, le manager Nuno Espírito Santo a parlé aux médias du club des zones à cibler par l’équipe.

“Nous devons encore améliorer beaucoup de choses dans notre jeu.”

«Je regarde toujours la performance. Les choses que nous voulons accomplir, en regardant la pré-saison, comment nous avons commencé la compétition, le calendrier, donc ce n’est pas la table. Ce que je vois et pense, c’est que nous devons nous améliorer. “

Nuno travaille à: ✅ Des départs plus forts

✅ Plus d’objectifs

✅ Améliorer les nouveaux joueurs 💬📰 – Loups (@Wolves) 29 octobre 2020

Il a ensuite souligné le fait qu’il était clinique devant le but et que le fait de marquer en première mi-temps était une priorité. Seuls Raúl Jiménez, Pedro Neto et Romain Saïss ont marqué pour le club.

«C’est ce que nous voulons et ce sur quoi nous travaillons. Les chances sont là, pas tellement claires, mais nous devons terminer les actions et être plus cliniques. “

«J’aurais aimé pouvoir marquer dès la première minute, la première action, mais nous avons joué contre de très bonnes équipes. La partie la plus difficile du jeu est de marquer, donc nous devons travailler dur pour cela. “

Après le match contre Crystal Palace, les Wolves rencontrent Leicester City, Southampton, Arsenal, Liverpool et Aston Villa au cours des six prochaines semaines. Trois de ces équipes font actuellement partie des quatre premières.

Le club devra réagir rapidement aux demandes de Santo s’il a l’intention d’améliorer son classement dans un calendrier difficile.