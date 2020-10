Juan Martinez Ferra

Oaxaca. Considérée comme la capitale mondiale du tourisme, par différents médias d’information spécialisés, la ville d’Oaxaca a accueilli une cinquantaine de véhicules de luxe de marque.

C’est la caravane de voitures de sport haut de gamme appelée “Bash Road Tour”, qui est arrivée hier après-midi dans la ville, de l’état d’Aguascalientes, d’où elle est partie le 20 septembre.

Tout au long de l’après-midi d’hier et de la matinée d’aujourd’hui et même avec les risques de pandémie de Covid, des centaines d’Oaxaca et de touristes ont pu admirer les marques de voitures les plus recherchées telles que Audi, BMW, Aston Martin, Bugatti, Lamborghini, pour n’en nommer que quelques-unes. .

Certains d’entre eux peints avec des couleurs natives; Après midi, la caravane a quitté la promenade touristique en direction de Bahías de Huatulco, où elle sera son dernier arrêt.

Les organisateurs de ce tour en voiture ont rapporté que cette caravane avait l’intention de parcourir le pays et ses villes, villages et lieux, de manière sûre, amusante et organisée, pour pouvoir profiter d’une manière différente de tout ce que la République mexicaine nous offre.

Le «Bash Road Tour» est une expérience dans laquelle les participants ne concourront ni pour le plus rapide, ni pour celui qui arrivera le premier, car ce n’est qu’une caravane de voitures de sport haut de gamme qui participent à un environnement exclusif de coexistence saine et divertissante, qui montreront leur plein potentiel lors de leur passage à travers cinq États du pays.