Même si le Lightning de Tampa Bay est malmené par sa défaite 3-2 contre les Bruins de Boston pour ouvrir sa série de demi-finales de la Conférence de l’Est, il se dirige vers le deuxième match de mardi à Toronto, croyant garder le contrôle de son destin.

La défaite de dimanche rappelait la façon dont leur série avec les Bruins avait commencé il y a deux ans, et Tampa Bay s’est regroupée pour remporter les quatre prochains matchs et la série.

Et la façon dont le Lightning a contrôlé le jeu pendant la plupart des deux dernières périodes de l’ouverture de la série devrait prouver qu’ils ont tout ce qu’il faut pour affronter les Bruins.

“Lorsque vous réduisez le match à 40 minutes, ce sera difficile pour vous”, a déclaré l’entraîneur Jon Cooper. «J’ai beaucoup aimé la façon dont notre jeu a progressé, mais si nous ne gérons pas la rondelle comme nous l’avons fait pour une grande partie de la série Columbus, ce sera difficile pour nous. Vous ne pouvez pas commencer les matchs de cette façon. nous l’avons fait. Cela nous a mis sur les talons et a raccourci le jeu. “

Les Bruins ont pris une avance de 3-0, mais Tampa Bay – grâce à une paire de buts du défenseur Victor Hedman – a eu la chance de faire match nul avant même la fin du temps imparti.

“Les choses se sont améliorées au fur et à mesure que le match avançait, mais je pense toujours que dans l’ensemble, nous avons été beaucoup plus négligents que d’habitude”, a déclaré l’attaquant Tyler Johnson. «Nous devons faire encore quelques lectures de bande à bande, pas précipiter les choses comme nous l’étions. Au début, je ne pense pas que nous nous y étions mis les pieds. Je ne pense pas que nous nous battions et rivalisions assez durement. . … Les deuxième et troisième périodes ressemblaient davantage à nos matchs normaux, mais nous avons encore beaucoup à offrir. “

Les Bruins, bien conscients de la façon dont les choses se sont déroulées il y a deux ans ainsi que de la proximité du Lightning pour forcer les prolongations, ont plus que suffisamment d’expérience en vétéran pour savoir à quoi s’attendre la prochaine fois que la rondelle retombe.

Renforcer leur confiance est le jeu du gardien de but Jaroslav Halak, qui a été placé devant et au centre après que le gardien numéro un Tuukka Rask a quitté l’équipe au début de leur série de ronde d’ouverture. En quatre matchs depuis son entrée dans la brèche, Halak – qui a effectué 35 arrêts dimanche – a enregistré quatre victoires.

“Quand ils arrivent, ils ont leurs chances”, a déclaré l’attaquant Charlie Coyle. “Jaro est là pour fermer la porte à un certain nombre de bonnes chances de nous garder en tête. Cela pourrait être un match totalement différent. Nous avons aussi tellement confiance en lui.”

Bien sûr, cela ne fait pas de mal d’avoir sans doute la meilleure ligne de la ligue avec Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak. Ils étaient allumés dans le match d’ouverture, couronné par le but gagnant de Marchand créé par Bergeron volant une rondelle et l’amenant à Pastrnak, qui a rapidement glissé une passe en vue pour un décompte.

«Lorsque nos joueurs offensifs font cela, nous allons être difficiles à arrêter parce qu’ils peuvent terminer certains matchs», a déclaré l’entraîneur Bruce Cassidy. “Ce que j’apprends dans cette ligue, c’est que c’est une ligue de deuxième effort. Il y a très peu de gars qui sont aussi bons qui (ils) n’ont pas besoin de deuxième effort sur les rondelles. Nos gars le font très bien, nos meilleurs gars, et maintenant, il saigne dans les gars du milieu pour comprendre cela. “

– Médias au niveau du champ