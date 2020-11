Mis à jour le 21/11/2020 à 14:09

Tottenham et Manchester City entrer en collision lors de la 9e journée de Premier League. L’équipe de José Mourinho a été supérieure dès les premières minutes du match à celle de Pep Guardiola et ils ont réussi à aller à la pause 1-0 grâce au but de Heung Min Son de sorte qu’en seconde période, Giovani lo celso augmentation du score en faveur des «Spurs» dans le match le plus important de la date.

José Mourinho a décidé de parier sur l’Argentin à la 65e minute au lieu de Ndombélé et, dans le premier ballon qu’il a touché, le milieu de terrain a réussi à recevoir l’aide de Harry Kane, définit traversé et bat Ederson pour la finale 2-0 entre ‘Citizens’ et ‘Spurs’

C’est le premier objectif de Celso Jusqu’à présent cette saison, et il espère gagner en confiance pour le ‘Mou’, en faveur d’avoir plus de minutes dans une campagne qui commence à sourire à tous les fans de Tottenham.

Tottenham c. Manchester City: l’aperçu

Tottenham, dirigé par Mourinho et deuxième du classement avec 17 points, il arrive à ce match sur une bonne séquence et à la date précédente, il a battu Albion 1-0 à l’extérieur, dans ce qui était sa troisième victoire consécutive. L’équipe de Londres accumule en huit dates de la première ligue cinq victoires, deux nuls et une défaite.

“Nous sommes une meilleure équipe et Manchester City aussi, ils ont dépensé 150 millions de livres sur le marché, ils ont eu une année de plus avec Pep (Guardiola), une année de plus de leurs joueurs travaillant avec un entraîneur fantastique”, a-t-il déclaré Mourinho lors d’une conférence de presse.

Trois victoires, trois nuls et une défaite placent l’équipe “ citoyenne ” au milieu du classement, une position inconfortable pour une équipe qui a une grande équipe de joueurs, un bon entraîneur et chaque saison a l’obligation de se battre pour le titre.

