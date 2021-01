Real Madrid et Alavés ils s’affrontent au stade Mendizorroza pour la 30e journée de LaLiga. L’équipe de Zinedine Zidane s’est lancée sur le terrain avec la conviction d’avoir atteint les trois points qui leur permettront d’oublier l’échec de la Coupe en milieu de semaine. Dans la première moitié, Casemiro a réussi à marquer 1-0 et Karim Benzema mettre la transition 2-0.

À 41 minutes de jeu, Lucas Vázquez a cassé les lignes avec une belle passe qui a trouvé danger édénique à quelques mètres de la zone. Le Belge a décidé de placer la queue pour aider Karim Benzema, qui a trouvé l’espace, n’a pas hésité et a terminé en force pour condamner le deuxième de ceux menés par Zinedine Zidane.

Avec ce score, le Français compte déjà neuf scores à ce jour cette saison de Liga. Alors qu’Eden Hazard a donné sa première passe décisive.

Real Madrid vs. Alavés: l’aperçu

Ça a été de mauvaises nouvelles jours Real Madrid, qui a perdu mercredi en prolongation avec le modeste Alcoyano, de la troisième division, et a dit au revoir à la compétition espagnole en huitièmes de finale seulement. Et ce vendredi, le club a appris que l’entraîneur Zinedine Zidane avait été testé positif au coronavirus.

La situation en Liga n’invite pas à l’optimisme Real Madrid. Non seulement à cause de son irrégularité, une seule victoire dans les trois derniers jours -5 points sur un possible 9-, mais aussi à cause de la fermeté du leader, un Atlético de Madrid avec un avantage de sept points qui pourrait être de dix s’il remporte un match reporté pour jouer. .

Dans ce scénario et après n’avoir pas eu de nouvelles du conseil après avoir publiquement douté de sa continuité avec le désastre de l’échanson, il était Zidane au rendez-vous jusqu’à ce qu’un test revienne positif. L’entraîneur français mènera la distance et ce sera le français David Bettoni qui prendra le commandement à un moment critique.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER