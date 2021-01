Comme c’est facile. Ils ont commencé avec le tableau de bord vers le bas, mais quand Pedri est “ branché ”, et encore plus s’il parvient à se connecter avec Lionel Messi, la boîte de Barcelone semble imparable. Presque à la fin de la première mi-temps, le plus talentueux des Catalans s’est réuni pour que l’Argentin marque le 2-1 de Barcelone contre l’Athletic Club Bilbao.

Leo et Pedri se sont combinés à volonté, pour que ce dernier permette à la “ Pulga ” de servir de repère, qui déjà à l’intérieur de la surface et malgré la marque du rival au-dessus, a défini le premier poteau du gardien de but avec ce qui était pratiquement une passe. à l’arc.

Bilbao avait pris la tête après seulement 3 minutes avec un but d’Iñaki Williams, mais Pedri a pris sur lui de l’égaliser après l’aide de De Jong, avec une passe spectaculaire de Messi.

LA PRÉCÉDENTE

Après leur victoire par le minimum dimanche contre le bas Huesca (1-0), l’équipe du Barça s’est hissée à la cinquième place du classement avec 28 points, 10 derrière le leader de l’Atlético de Madrid, bien que l’équipe rojiblanco ait un match de moins ( ce sera deux mercredi) et 8 pour le Real Madrid, qui a encore un match.

Mais ce ne sera pas facile pour un Barça qui a perdu lors de ses deux dernières visites à San Mamés, lors de la première de la Ligue 2019-2020 et en quarts de finale de la dernière Copa del Rey.

L’Athletic (9e avec 21 points) aura également la motivation supplémentaire des débuts sur le banc de Marcelino, l’entraîneur asturien qui a remplacé Gaizka Garitano, qui a été limogée ce week-end alors que l’équipe avait battu Elche le dernier jour.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE