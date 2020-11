Mis à jour le 12/11/2020 à 19:34

Le duel entre Argentine vs. Paraguay Tout a commencé avec un seau d’eau froide pour l’équipe de Lionel Scaloni. Une fente de la gauche de Sergio Almirón s’est terminée par une faute à l’intérieur de la surface et les visiteurs ont sanctionné la peine maximale.

À la 22e minute, Ángel Romero était chargé d’exécuter le lancement à partir des douze étapes. Avec beaucoup de calme et de sérénité, il a réussi à marquer le premier pour l’équipe Guaraní.

Avec ce score, le joueur de San Lorenzo a inscrit son troisième but lors des éliminatoires Qatar 2022, et s’est placé en tête du classement des artilleurs, aux côtés d’André Carrillo (Pérou), Neymar (Brésil) et Luis Suárez (Uruguay). .

En Argentine, Marcos Acuña, de Séville, et Paulo Dybala, de la Juventus, ont été libérés de la liste initiale des convocations en raison d’une blessure avant le début des entraînements. De plus, le milieu offensif de Boca Juniors Eduardo Salvio, qui avait de bonnes chances d’être rappelé, a également été blessé. L’entraîneur Lionel Scaloni a appelé pour compenser les pertes d’Acuña et Dybala à Lisandro Martínez, d’Ajax.

Très probablement, Scaloni tentera de mettre le même onze de départ qui a battu la Bolivie 1-2 à La Paz la journée dernière. Ángel Di María, absent lors des deux premières dates en raison de la décision de l’entraîneur, attendra sa chance sur le banc.

Au Paraguay, le DT Eduardo Berizzo, le gardien Antony Silva et l’attaquant Ángel Romero se sont montrés optimistes à l’approche du match contre l’Albiceleste, bien qu’ils aient également fait quelques pertes.

«Nous n’ignorons pas la qualité de notre adversaire, mais nous savons aussi que nous sommes une équipe très dynamique, très agressive, avec un excellent aller-retour. Vous devez donner au jeu la vitesse à laquelle nous aimons jouer, faire des possessions longues et profondes », a déclaré Berizzo lors d’une conférence de presse.

