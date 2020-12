Mis à jour le 12/12/2020 à 16:35

Encore une fois, la balle arrêtée a ouvert la voie à un nouveau score en Real Madrid vs. Atletico Madrid. Cette fois c’était Dani carvajal qui a trouvé le ballon et, après un tir puissant, a poussé le gardien slovène à marquer un but contre.

L’arrière droit a contrôlé un rejet de tête effectué par la défense du «matelas», l’a arrêté de la poitrine et a pris une droite qui a rebondi sur le poteau gauche d’Oblak et a fini par le frapper pour voir la destination du filet.

Avec cet objectif, l’équipe de Diego Simeone voit chuter ses 26 matchs invaincus, qu’elle a enregistrés depuis la saison dernière, avec 17 victoires et 9 nuls.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: l’aperçu

Les deux équipes arrivent après avoir résolu leur passe pour les 16 derniers de la Ligue des champions, les hommes de Zidane réalisant sûrement leur meilleur match de la saison contre le Borussia Moenchengladbach.

Une meilleure régularité a un Atlético qui n’a pas perdu lors de ses 26 derniers matches de LaLiga Santander (17 victoires et 9 nuls). En fait, sa dernière défaite remonte au 1er février lors du dernier derby, puis au Santiago Bernabéu, par un but de Benzema, et maintenant il vise à gagner sur son rival dans le tournoi national, ce qu’il n’a pas réalisé depuis le 27 février 2016 (0-1).

Simeone doit décider avec qui il accompagne Koke, que ce soit avec le Mexicain Herrera ou avec Saúl Ñíguez, dans ce qui semble être le seul grand doute du ‘Cholo’ qui continuera, sauf surprise, avec sa défense de trois centres avec Savic, Felipe et Hermoso.

