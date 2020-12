Rien n’a changé en seconde période. L’Académie n’est toujours pas sur le terrain et le «Xeneize» lui donnait une danse qui jusqu’à avant cette action, il n’avait pas encore été en mesure de la porter au tableau de bord. Cependant, à 60 minutes, Sebastián Villa a mis le 2-0 Boca contre Racing pour le retour des quarts de finale de la Copa Libertadores à La Bombonera.

Après une bonne action de Carlos Tevez, Lisandro López, qui était à nouveau en défense, a fini de renverser «Toto» Salvio »dans la surface. Une faute claire que le juge a sanctionnée comme un penalty et que Sebastián Villa a changé pour un but.

Avec cet objectif, l’équipe de Russo renverse la série et pour l’instant se qualifie pour les demi-finales du tournoi.

LA PRÉCÉDENTE

Le ‘Academia’ a gagné 1-0 à domicile au match aller, il y a une semaine, et cela leur permet d’atteindre La Bombonera avec un avantage, où Boca doit gagner 2-0 ou par une plus grande marge pour rester avec le billet pour les demi-finales, où Le Brésilien Santos attend, qui a éliminé la Guilde.

De son côté, le Racing parie de revenir parmi les quatre meilleurs de la Copa Libertadores après 23 ans (1997), et plus d’un demi-siècle après leur seul titre dans le plus grand tournoi continental (1967).

Dans ce contexte, Boca devra redevenir fort dans son propre stade, où il a subi plusieurs défaites inattendues récemment, deux pour la Coupe Diego Maradona locale (contre Lanús et Talleres) et une autre en huitièmes de finale, contre l’Inter de Porto Alegre. , bien qu’il ait obtenu une passe pour les quarts de finale aux tirs au but.

