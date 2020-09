On y va encore une fois. Pour la deuxième saison consécutive, le receveur large Odell Beckham Jr.est mentionné dans au moins un rapport qui suggère que les Browns sont prêts à l’échanger.

La dernière rumeur commerciale de Beckham devrait être prise avec un grain de sel, la source étant Mike Francesa, et non votre briseur de nouvelles traditionnel de la NFL. L’animateur de l’émission de radio basée à New York a tweeté mardi que Cleveland «cherche à échanger» le joueur de 27 ans et «demande beaucoup» dans un éventuel accord. Aucun autre journaliste de la NFL n’a soutenu l’affirmation de Francesa.

Il y a de bonnes chances que cette rumeur commerciale de Beckham ne soit pas fondée, mais sur la base de l’histoire récente, sa validité ne surprendrait personne.

La racine des rumeurs commerciales désormais multiples de Beckham qui ont fait surface depuis qu’il a été échangé aux Browns en 2019 est ce qui ne peut être décrit que comme un éléphant dans le vestiaire de Cleveland. Le triple Pro Bowler n’a pas choisi de jouer pour une franchise qui n’a pas remporté de match éliminatoire depuis l’administration Clinton. Il a été envoyé à Cleveland par New York en échange de quelques choix de repêchage et de la sécurité Jabrill Peppers.

Au moment de cet échange à la mi-mars, beaucoup (y compris Sporting News) pensaient que les Browns obtenaient un vol malgré les problèmes avec Beckham qui ont finalement forcé la main des Giants. Le quart Baker Mayfield entrait dans sa deuxième saison alors que l’équipe espérait être sa réponse tant attendue au poste. Les Browns étaient un choix à la mode pour remporter l’AFC Nord en 2019.

Nous avons écrit ce qui suit à propos du côté de Cleveland du commerce: “À moins que l’on ne pense que les problèmes qui ont conduit les Giants à échanger Beckham auront un impact sur ses relations avec ses nouveaux coéquipiers des Browns, en particulier Mayfield, il ou elle aura du mal à trouver des moyens par lesquels Cleveland sort un perdant dans cet accord. “

Oups.

Ce qui s’est passé avec Beckham à Cleveland depuis peut être décrit comme rocheux au mieux et au pire désastreux.

Un mois après l’échange, Mayfield devait déjà jouer la défense contre les affirmations selon lesquelles son nouveau coéquipier ne voulait pas jouer pour les Browns. Ces affirmations ont atteint un crescendo lorsque Beckham a choisi de ne pas se présenter pour la première série d’activités bénévoles en équipe.

La saison 2019 des Browns a été définie par la déception alors qu’ils luttaient pour un record de 6-10 et ont finalement renvoyé l’entraîneur Freddie Kitchens. Pour Beckham, l’année a été en partie ruinée par de multiples blessures. Mais dans le contexte des rumeurs commerciales persistantes, nous ne pouvons pas oublier ce rapport de Jay Glazer.

Vers la fin de ce qui était devenu une saison perdue, le journaliste vétéran de Fox a affirmé que Beckham avait dit à ses adversaires qu’il voulait sortir de Cleveland, avec “viens me chercher” serait son libellé spécifique.

En avril suivant, l’animateur de radio de la WFAN, Marc Malusis, a rapporté que les Brown essayaient d’échanger Beckham aux Vikings contre une paire de choix au repêchage. Yahoo! Sports a fermement réfuté ce rapport, mais comme nous l’avons écrit à l’époque, Cleveland aurait probablement dû y réfléchir.

Ce qui nous ramène à la dernière rumeur commerciale de Beckham. Tout accord en 2020 serait difficile à gérer financièrement, c’est pourquoi les Browns rechercheraient «beaucoup» dans un échange pour le receveur large.

Le plafond de Beckham atteint cette année est de 14,25 millions de dollars, un chiffre considérable pour une autre équipe. Et tandis que les Browns sont confortablement sous le plafond salarial, un échange avec Beckham leur coûterait 14 millions de dollars en argent mort. Tout problème menant à un échange devrait être suffisamment grave pour que les Browns justifient de payer autant pour que Beckham ne joue pas pour eux.

Gagner a tendance à atténuer ce genre de problèmes, bien sûr, c’est pourquoi le match de jeudi soir de Cleveland contre Cincinnati est si vital. Une défaite ramènerait les Browns à 0-2 et réduirait considérablement leurs chances de participer aux séries éliminatoires.

Au moins un média de Cleveland encourage déjà l’équipe à déplacer Beckham. L’aggravation des pertes ne ferait qu’entraîner des frictions supplémentaires et davantage de rumeurs commerciales.