Et là a commencé la vraie odyssée. Le plan prévu était de prendre l’avion pour les Asturies à neuf heures du soir, mais les conditions météorologiques qui ont semé le chaos à Madrid non seulement l’ont empêché d’atteindre le match que l’ADBA a perdu (44-66) dimanche, mais ont également prolongé le voyage jusqu’à hier soir.

Le vol de vendredi soir a été annulé après que les passagers aient passé trois heures à l’intérieur de l’avion. Cette nuit-là, Hailey a dû dormir à l’aéroport car il était impossible de trouver un hôtel pour l’accueillir. De plus, il ne savait pas non plus avec certitude quand l’avion allait partir. L’ADBA explique que la joueuse était en contact à tout moment avec des personnes du club qui parlent anglais pour pouvoir l’aider dans les démarches qu’elle devait entreprendre.

Le lendemain, samedi, et après qu’on leur ait dit qu’il n’y aurait pas d’autre vol avant lundi à 7h30, le club lui a trouvé un hôtel pour se reposer après le passage à tabac. Ce n’était pas facile non plus: après être descendu du métro de Madrid, il a dû marcher une demi-heure dans la neige pour se rendre à son logement. Dimanche, pour éviter les risques, il a décidé de passer à nouveau la nuit à Barajas en attendant le vol parti tôt le lendemain, mais peu de temps après son arrivée, ils lui ont dit qu’il était également annulé et qu’il n’y aurait pas de nouveau vol avant l’après-midi. Mais cela a également été annulé et il a dû choisir de changer son plan. Une fois le vol annulé lundi après-midi, Hailey, aidé par Grace Forchetto, de Gijón et un professeur d’anglais qui l’a aidée avec la langue, ils ont décidé de prendre le train. Le club a essayé de lui acheter le billet sur le Web, mais il restait peu de billets et ils ont été réservés. Ensemble, Forchetto et Hailey ont décidé de se rendre à la gare de Chamartín et d’acheter les billets. Cela n’a pas été facile pour eux, mais ils leur ont finalement donné les billets.

Le voyage semblait avoir pris fin, mais il restait encore un nouvel obstacle à surmonter. Le train, qui devait arriver à Oviedo à 20 heures, est tombé en panne à León et a accumulé des retards. Au point que les dirigeants d’ADBA ont envisagé d’aller la chercher à León. Ce n’était pas nécessaire car il a pris le bus avec lequel il est arrivé dans la capitale de la Principauté à 21h30. Là, un manager attendait Hailey qui l’a emmenée à Avilés, où il prendra une pause bien méritée avant de rejoindre la formation ADBA et de penser à nouveau au basket.