Carreño et ses compagnons restent pratiquement enfermés dans leurs chambres d’hôtel. L’homme de Gijón l’a raconté comme ça lundi sur son compte Instagram“Nous voici toujours dans la salle de Melbourne où nous sommes en quarantaine, nous ne sommes pas partis depuis trois jours et demi, au cours desquels j’ai eu quatre RAP. Ils m’ont déjà donné le résultat de trois qui ont été négatifs. Hier, c’était le premier jour où nous allions pouvoir nous entraîner, mais ils avaient un problème avec les bus qui allaient nous emmener sur les pistes et l’entraînement a été annulé donc je n’ai pas pu quitter la salle non plus ».

Un jour après Carreño a également eu des problèmes: «J’aurais dû m’entraîner pendant une demi-heure mais ils ont eu un problème et désinfectent tout l’hôtel et personne ne peut quitter les chambres. Nous sommes donc de nouveau en retard. ”

Enfin, avec du retard, Pablo a pu effectuer sa première séance d’entraînement partagée avec Feliciano López mais ils n’ont pas supprimé de grandes mesures de sécurité au point qu’il était interdit de changer de côté de la piste. L’Open d’Australie se joue normalement en janvier, mais cette année, il a été retardé d’un mois bien que les joueurs de tennis aient dû voyager beaucoup plus tôt pour se conformer à une quarantaine obligatoire et stricte. Les règles les obligent à être dans leurs chambres respectives sauf cinq heures par jour pour s’entraîner.

Chaque joueur se voit attribuer un code quotidien avec lequel accéder au court, à la salle de sport ou même commander de la nourriture. Le protocole est si strict que quelque chose d’aussi normal que d’ouvrir la porte de la pièce et de parler à quelqu’un dans le hall peut entraîner une amende de 20 000 dollars australiens, soit environ 12 785,70 euros. La réglementation est très exigeante mais Melbourne ajoute 14 jours de suite sans un seul résultat positif et les autorités souhaitent que la séquence soit prolongée.

Carreño débutera la compétition en tant que membre de l’équipe espagnole pour la Coupe ATP qui se tiendra à Melbourne du 1er au 5 février

Pablo Carreño.

Les joueurs de tennis protestent contre leur situation mais les résidents de l’hôtel Westin où se trouvent les joueurs ne sont pas très contents de les avoir là-bas. Même les propriétaires de 36 appartements de luxe de cet hôtel envisagent de déposer une plainte contre Tennis Australia pour avoir utilisé le bâtiment en quarantaine. Et que, selon le plan préparé, les joueurs ont des entrées séparées et sont à des niveaux différents, il y a des moniteurs à chaque niveau et même la police veille 24 heures sur 24 pour que tout le monde se conforme à la réglementation.

Carreño débutera la compétition en tant que membre de l’équipe espagnole pour la Coupe ATP qui se jouera à Melbourne du 1er au 5 février et qui précède l’Open d’Australie qui se jouera entre 8 et 21 et dont le joueur de tennis asturien est tête de série 15.